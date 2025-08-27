- Publicitate -

Actrița Carmen Tănase, în juriu la Românii au talent

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete noul sezon al show-ului „Românii au talent”. Actrița îl va înlocui pe Dragoș Bucur.

- Publicitate -

Noul sezon „Românii au talent” va debuta în curând la PRO TV. Din juriu va face parte un nou membru, în persoana actriței Carmen Tănase.

Aceasta îi ia locul unui alt actor, Dragoș Bucur, care a anunțat că ia o pauză de la televiziune pentru a se dedica familiei și proiectelor personale.

Carmen Tănase s-a născut în 1961, în Ploiești și a jucat până acum în numeroase filme și piese de teatru.

Sport

Poli Iași-Petrolul, în Cupa României. Cine transmite meciul

Petrolul Ploiești va juca în această seară, de la ora 19:00, în deplasare, la Poli Iași, în Cupa României. Victoria este similară cu o...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Exclusiv

Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Exclusiv

Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Exclusiv

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

4
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Cum poți descoperi Drumul Stejarilor din Prahova cu bicicleta

0
Între culmile împădurite ale Prahovei, la o azvârlitură de...
Miliția Consumatorului

Rechizite și haine înainte de începerea școlii. Recomendările ANPC

0
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că desfășoară controale...
Eveniment

Tentativă de omor la Surani. O femeie înjunghiată

0
Un incident grav s-a petrecut în această după amiază...
Eveniment

Controale în piețele din Ploiești. Ce nereguli s-au găsit

0
Polițiștii locali efectuează în aceste zile controale în piețele...
Eveniment

Cinci construcții ridicate ilegal în Ploiești au fost demolate

0
Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) continuă acțiunile de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Asociația pentru Drepturile Editorilor, semnal de alarmă

Redacția Observatorulph.ro -
Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE) solicită aplicarea imediată a...

Incendiu la complexul Dragonul Roșu din București

Marius Nica -
În această seară a izbucnit un incendiu violent în...

Cele mai populare jocuri de casino, de la un continent la altul

Observatorul Prahovean -
De la un continent la altul, pasiunile oamenilor când...

Fost candidat la prezidențiale, cercetat pentru coruperea unui minor

Marius Nica -
Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este cercetat...
- Publicitate -

Începe Litoralul pentru toți. 53 lei/noapte la două stele

Marius Nica -
”Litoralul Pentru Toți”, destinat turiștilor care vor să-și petreacă...

Cutremur de 4,2 grade în zona seismică Vrancea

Marius Nica -
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat producerea unui...

Călători răniți de un geam spart al unui tren CFR

Marius Nica -
Trei călători au fost răniți de cioburi, după ce...

„Campania guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat, marți,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean