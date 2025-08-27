Actrița Carmen Tănase, în juriu la Românii au talent

Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete noul sezon al show-ului „Românii au talent”. Actrița îl va înlocui pe Dragoș Bucur.

- Publicitate -

Noul sezon „Românii au talent” va debuta în curând la PRO TV. Din juriu va face parte un nou membru, în persoana actriței Carmen Tănase.

Aceasta îi ia locul unui alt actor, Dragoș Bucur, care a anunțat că ia o pauză de la televiziune pentru a se dedica familiei și proiectelor personale.

Carmen Tănase s-a născut în 1961, în Ploiești și a jucat până acum în numeroase filme și piese de teatru.

Sport Poli Iași-Petrolul, în Cupa României. Cine transmite meciul Petrolul Ploiești va juca în această seară, de la ora 19:00, în deplasare, la Poli Iași, în Cupa României. Victoria este similară cu o...