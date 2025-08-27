Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze efecte în cascadă, dincolo de cele imediate, resimţite în plin de populaţie. Astfel, după ce reprezentanți din domeniul HoReCa au declarat că se așteaptă la o perioadă foarte grea, nici cei din sistemul de sănătate privat nu sunt prea optimiști.

Mediurg, liderul pieței din Prahova pe segmentul de medicină privată de urgență, se pregătește pentru zile grele, mai ales din luna septembrie. „Luna august este încă pe stabilitate dar populația este deja cu resursele la limită”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, medicul Cristian Vintilescu, proprietarul Mediurg.

Acesta spune că se așteaptă să scadă numărul de pacienți pentru că „sănătatea este unul dintre ultimele capitole de care are nevoie un om”, a mai declarat el. În completare, a mai precizat că, din cauza faptului că oamenii vor încerca să reducă, atât cât vor putea, costurile, vor renunța la profilaxie. Ceea ce va duce, în opinia specialistului, la un „val mare de decese”.

Mediurg, spune Cristian Vintilescu, va fi afectat puternic de creșterea taxelor și de scăderea nivelului de trai al populației. În primul rând, numărul redus de pacienți va diminua veniturile societății pentru că, spune el, pacienții Mediurg sunt, în cea mai mare parte, reprezentanți ai segmentului clasei de mijloc a populației. Și aceasta va fi cea mai lovită de noile măsuri fiscale.

Preocuparea lui principală este reprezentată, în momentul de față, de asigurarea salariilor pentru cei aproximativ 250 de angajați pe care Mediurg îi are. „Eu lucrez cu buget zero. Nu voi avea pacienți dar voi avea 250 de angajați care, lună de lună, vor aștepta salariile”, spune medicul. Și acest aspect îl îngrijorează cel mai tare.

Cum vor afecta modificările de taxe sistemul de sănătate privat

În general, sistemul privat de sănătate va fi afectat puternic de noile măsuri fiscal. Se va confrunta astfel cu o creștere a cheltuielilor legate de utilități dar și o creștere a taxelor legate de proprietăți sau chirii.

Pe lângă acestea, vor fi resimțite creșteri ale prețurilor la materialele sanitare sau medicale precum și creșterea prețurilor mijloacelor fixe pentru investiții.

În cee ace privește liderul pieței prahovene de servicii medicale private de urgență, Mediurg, medicul Cristian Vintilescu spune că acesta va fi afectat pe toate planurile.

În afară de cele enumerate mai sus, vor exista creșteri generate de cheltuielile cu salariile pentru că, spune el, deja există presiuni pentru creșterea salariilor angajațiilor. De asemenea, mai susține medical, unele investiții vor fi amânate iar unele dintre cele demarcate deja, vor fi stopate, cel puțin pentru o vreme.

De ceea ce îi este însă cel mai mult teamă medicului, este legat de personalul angajat al Mediurg. „Există riscul ca angajații, supuși stresului economic, să fie mai puțin implicați sau atenți la sarcinile de serviciu, deoarece grijile financiar-economice îi vor coplesi. Este posibil ca aceasta să ducă la diminuarea calității actului medical”, își exprimă îngrijorarea Cristian Vintilescu.

Sunt așteptați mai puțini pacienți în clinicile private de sănătate

Odată cu creșterea cheltuielor personale, și, implicit, scăderea veniturilor, în clinicile private de sănătate sunt așteptați mai puțini pacienți plătitori. Dacă nu vor avea cu adevărat nevoie, este puțin probabil ca aceștia să se mai orietnteze spre investigații medicale și, cu atât mai puțin, spre profilaxie.

„Categoria principală de pacienți care apelează la serviciile noastre face parte din clasa de mijloc, cea care va fi cea mai afectată de măsurile luate de la 1 august, și, ca atare, ne așteptăm ca numărul de pacienți să se mențină prin anumite politici (pachete medicale cu prețuri mai mici), sau chiar să scadă”, spune proprietarul Mediurg.

Totodată medicul mai este de părere că va crește exigența pacienților în perioada următoare din cauza faptului că „resursele financiare vor fi mai greu acumulate de aceștia”. Și, astfel, oamenii vor avea așteptări mai mari, pe măsura efortului pe care ei îl depun pentru a câștiga respectivii bani.

Din această cauză „Pacienții care plătesc serviciile noastre vor fi de multe ori nemulțumiți, chiar dacă serviciul este de calitate”, spune Cristian Vintilescu.

Cum vor evolua preţurile pe piaţa serviciilor medicale private

Medicul Cristian Vintilescu spune că cea mai mare parte a preţurilor pentru serviciilor medicale vor rămâne neschimbate. Nu au cum să crescă în condiţiile în care este aşteptată, şi aşa, o scădere a numărului de pacienţi.

Cu toate acestea, este conştient că o creştere moderată va trebui să fie aplicată în cazul serviciilor care au în spate costuri operaționale mai mari. Dar creșterea nu va fi semnificativă, ci se va ridica undeva la până în 10%. Oricum, această creștere nu va fi imediată, ci se va introduce treptat, în funcție de evoluția pieței.

Cum va supraviețui Mediurg măsurilor fiscale nou introduse, de la 1 august 2025

„Apreciez că va fi una dintre cele mai dificile perioade din existența noastră. O firmă cu 250 de angajați, într-un domeniu sensibil, de viață și de moarte, va avea o presiune enormă din mai multe direcții:

Angajații vor deveni revendificativi față de salarii mai mari. Creșterea salariilor va fi foarte greu de realizat, aproape deloc.

Cheltuielile de regie vor crește semnificativ, ceea ce va impune anumite reduceri, fără însă a afecta calitatea actului medical.

Pacienții își vor drămui cu mare atenție banii și, de aceea, fie vor renunța la anumite servicii absolut necesare sau vor fi excesiv de pretențioși față de rezultate. Ne așteptăm la o creștere a mortalității generale, în special pe seama bolnavilor vârstnici sau cronici.

Statul va impune controale drastice pentru a „găsi greșeli” pe care sa le penalizeze cât mai „aspru” (a se înțelege cu amenzi mari) pentru a obține veniturile necesare trecerii prin criza pe care tot el a provocat-o.

Creditorii nu vor mai putea da termene largi de plată a datoriilor;

Debitorii vor avea întârzieri la plată sau vor intra în faliment, ceea ce va duce la prejudicii suplimentare firmei.

Consecințele tuturor acestor situații ar putea fi o contractare a dezvoltării, sau o stagnare, prin consumarea tuturor rezervelor acumulate până acum”, a concluzionat medicul Cristian Vintilescu, proprietarul Mediurg.