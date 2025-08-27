Numeroase lucrări azi în Prahova pe DN1, DN1A și DN1B

Șoferii care circulă astăzi în Prahova pe drumurile naționale din Prahova trebuie să știe că drumarii desfășoară mai multe lucrări pe partea carosabilă.

Vizate sunt DN1, în mai multe zone, DN1A și DN1B.

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova informează participanții la trafic că, la data de 27 august 2025, pe rețeaua de drumuri naționale din județ se vor desfășura lucrări de întreținere și reparații:

DN1, km 49+150 m – lucrări pentru amenajarea unei intersecții;

DN1B – E577, km 17+400 m – aplicare benzi rezonatoare, cu restricții pe câte o bandă de circulație, pe ambele sensuri;

DN1, km 74 – 111, DN1, km 88 – 111, DN1, km 111 – 138, DN1A, km 50 – 64 , DN1B – lucrări de întreținere.

Pe durata desfășurării acestor lucrări, polițiștii rutieri vor fi prezenți în teren pentru fluidizarea circulației și prevenirea evenimentelor rutiere.

Se recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului de lucru.