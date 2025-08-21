Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a fost invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 21 august.
În calitate de organizator al Republik Fest, Vlad Mateescu a dezvăluit câteva dintre surprizele pregătite celor care vor fi prezenți la ediția a doua, 2025.
Festivalul va avea loc în perioada 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, iar biletele pot fi achiziționate online AICI
Pe cele trei scene amenajate în incinta parcului vor urca Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut.
În plus, orchestra simfonică a Filarmonicii din Ploiești va fi prezentă cu proiectul „Queen simfonic” iar corul instituției de cultură cu „The Greatest Show”.