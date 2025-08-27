- Publicitate -
Un tânăr a fost bătut de mai mulți agresori la Dumbrăvești

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a fost snopit în bătaie de mai mulți tineri. VIDEO la finalul articolului.

Incidentul s-a produs pe 17 august, în timp ce victima se îndrepta spre casă. Băiatul a fost oprit  pe stradă, de mai mulți tineri, care sărbătoreau onomastica unui vecin.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum adolescentul este lovit  din senin de către unul dintre cei care au ieșit în stradă.

După ce acesta a ripostat, ceilalți petrecăreți din grup au sărit și l-au bătut cu pumnii și picioarele.

Potrivit IPJ Prahova, la fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, care i-a oferit îngrijiri medicale, însă victima a refuzat să fie transportată la spital.

Ulterior, polițiștii l-au identificat pe unul dintre agresori în persoana unui bărbat de 36 de ani, din Băicoi. Acesta este cercetat penal pentru loviri și alte violențe. De asemenea, victima ar fi refuzat să solicite un ordin de protecție împotriva bătăușului.

Familia tânărului bătut speră ca și ceilalți agresori să fie trași la răspundere, mai ales că aceștia ar fi mințit că victima ar fi pătruns în curtea lor.

”Din imagini se vede clar că l-au bătut în stradă” a fost mesajul transmis de familie redacției noastre.

UPDATE Comunicatul IJP Prahova

La data de 17 august a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Plopeni au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

În cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă, care a identificat un tânăr de 17 ani, domiciliat în comuna Dumbrăvești.

În urma verificărilor preliminare, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict verbal avut anterior, între minor și un bărbat, situația ar fi degenerat, iar acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe adolescent.

În scurt timp, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 36 de ani, din orașul Băicoi.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care a acordat îngrijiri medicale minorului. Acesta a refuzat însă transportul la spital pentru investigații suplimentare, declarând că nu a suferit leziuni care să necesite internare.

Totodată, polițiștii i-au adus la cunoștință tânărului și familiei acestuia drepturile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv posibilitatea solicitării emiterii unui ordin de protecție provizoriu, conform Legii nr. 26/2024. Minorul și aparținătorii săi legali au refuzat această măsură, fiind totuși îndrumați cu privire la modalitatea de sesizare a instanței, prin depunerea unei cereri.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovirea sau alte violențe”, urmând a fi stabilite cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

VIDEO

