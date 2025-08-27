- Publicitate -

Soția bărbatului care a evadat din penitenciarul Mărgineni, dată dispărută

O tânără de 19 ani din comuna Vărbilău a plecat voluntar de acasă în data de 12 august și nu s-a mai întors. Sora acesteia este cea care a anunțat poliția.

Surse au confirmat pentru Observatorul Prahovean că tânără dată dispărută este soția lui Ion Miloșiu, care a evadat din penitenciarul Mărgineni în urmă cu două săptămâni.

Aceasta ar fi fugit de acasă cu iubitul pe care și l-a făcut în timp ce soțul său este încarcerat.

Este vorba de fostul coleg de celulă al soțului său.

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Slănic au fost sesizați la data de 27 august a.c., de către o tânără despre faptul că sora acesteia, MILOȘIU MARIA în vârstă de 19 ani, a plecat în data de 12 august a.c. în mod voluntar de la domiciliul din comuna Vărbilău și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 160 cm înălțime, aproximativ 65 de kilograme, păr lung, șaten, ochi căprui.

Nu se cunosc articolele vestimentare pe care aceasta le purta la momentul plecării.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la tânăra în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.”, este mesajul transmis de Poliție.

