Controale în piețele din Ploiești. Ce nereguli s-au găsit

Polițiștii locali efectuează în aceste zile controale în piețele din Ploiești, precum platoul din Piața Centrală, Piața Aurora Vest și Piața Nord.
Potrivit unui comunicat al insitutției, controalele au ca scop combaterea actelor de comerț ilegal, precum și a comerțului stradal neautorizat.
În urma acțiunii, au fost aplicate 23 de sanțiuni contravenționale, în valoare totală de 15.000 lei.
Au fost încălcate următoarele prevederi legale:
- afișarea, la loc vizibil, a datelor de identificare și a prețurilor practicate pentru produsele expuse la vânzare,
- păstrarea și comercializarea produselor în condiții igienico-sanitare,
- deținerea documentelor justificative privind proveniența și calitatea produselor.