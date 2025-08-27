Tentativă de omor la Surani. O femeie înjunghiată

Un incident grav s-a petrecut în această după amiază în localitatea Surani din Prahova. O femeie a fost înjunghiată.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că femeia ar fi fost atacată cu un cuțit de către fostul concubin.

Aceasta ar fi fost înjunghiată în zona gâtului. După comiterea atacului, bărbatul ar fi încercat să fugă însă a fost prins la scurt timp de polițiști pe raza comunei Șoimari.

Victima a fost transportată la spital.

UPDATE: Autorul faptei are 34 de ani, iar femeia pe care a înjunghiat-o are 41 de ani. Pentru bărbatul care astăzi a atacat-o, femeia și-a părăsit în trecut soțul și cei patru copii.

Cei doi au început o relație care a durat aproximativ un an de zile, timp în care au locuit în Ploiești, însă când lucrurile nu au mai mers, femeia s-a întors acasă la copii și la bărbatul pe care l-a părăsit.

Astăzi, fostul concubin s-a deplasat în localitatea de domiciliu a femeii, în Surani, pentru a se împăca cu aceasta.

Cel mai probabil, din cauza refuzului și pe fondul geloziei, bărbatul și-a pierdut cumpătul și a atacat-o cu un cuțit. I-a aplicat acesteia trei lovituri în zona gâtului și în spatele urechii și a fugit.

După ce întreaga situație a fost reclamată la 112, polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. Oamenii legii au reușit să-l depisteze pe principalul suspect pe raza comunei Șoimari, l-au încătușat și l-au dus la audieri.

Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările sunt derulate în cadrul unui dosar penal de tentativă la omor.

