Tentativă de omor la Surani. O femeie înjunghiată

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un incident grav s-a petrecut în această după amiază în localitatea Surani din Prahova. O femeie a fost înjunghiată.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că femeia ar fi fost atacată cu un cuțit de către fostul concubin.

Aceasta ar fi fost înjunghiată în zona gâtului. După comiterea atacului, bărbatul ar fi încercat să fugă însă a fost prins la scurt timp de polițiști pe raza comunei Șoimari.

Victima a fost transportată la spital.

Administrație

O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) în ședință ordinară, joi, 28 august. Pe ordinea de zi figurează o serie de...
UPDATE: Autorul faptei are 34 de ani, iar femeia pe care a înjunghiat-o are 41 de ani. Pentru bărbatul care astăzi a atacat-o, femeia și-a părăsit în trecut soțul și cei patru copii.

Cei doi au început o relație care a durat aproximativ un an de zile, timp în care au locuit în Ploiești, însă când lucrurile nu au mai mers, femeia s-a întors acasă la copii și la bărbatul pe care l-a părăsit.

Astăzi, fostul concubin s-a deplasat în localitatea de domiciliu a femeii, în Surani, pentru a se împăca cu aceasta.

Cel mai probabil, din cauza refuzului și pe fondul geloziei, bărbatul și-a pierdut cumpătul și a atacat-o cu un cuțit. I-a aplicat acesteia trei lovituri în zona gâtului și în spatele urechii și a fugit.

După ce întreaga situație a fost reclamată la 112, polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări. Oamenii legii au reușit să-l depisteze pe principalul suspect pe raza comunei Șoimari, l-au încătușat și l-au dus la audieri.

Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările sunt derulate în cadrul unui dosar penal de tentativă la omor.

Eveniment

Controale în piețele din Ploiești. Ce nereguli s-au găsit

Polițiștii locali efectuează în aceste zile controale în piețele din Ploiești, precum platoul din Piața Centrală, Piața Aurora Vest și Piața Nord. Potrivit unui comunicat al...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

4
Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din...
Cum poți descoperi Drumul Stejarilor din Prahova cu bicicleta

0
Între culmile împădurite ale Prahovei, la o azvârlitură de...
Rechizite și haine înainte de începerea școlii. Recomendările ANPC

0
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că desfășoară controale...
Controale în piețele din Ploiești. Ce nereguli s-au găsit

0
Polițiștii locali efectuează în aceste zile controale în piețele...
Cinci construcții ridicate ilegal în Ploiești au fost demolate

0
Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești (SGU) continuă acțiunile de...
O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

0
Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
