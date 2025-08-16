- Publicitate -
Când se reține CASS pentru pensionarii cu handicap

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut noi precizări cu privire la modul în care se va percepe CASS. Persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției. Există o excepție. În cazul în care veniturile depășesc cuantumul de 3.000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10%.

Mulți pensionari cu grad de handicap au primit deja pensiile, iar unii dintre ei au rămas surprinși după ce au văzut că le-a fost perceput CASS

„Persoanele cu dizabilități beneficiază de o scutire de la plata CASS. Guvernul a precizat că, în cazul acestora, nu se va aplica taxa CASS, menținându-se astfel o protecție socială adecvată pentru o categorie vulnerabilă de populație.

Sunt pensionar pentru limită de vârsta, cu grad accentuat de handicap. Mi s-a oprit CASS. Este corect?, ne-a scris un pensionar din Ploiești.

Când se percepe CASS de 10%

Casa Națională de Pensii Publice a făcut noi precizări cu privire la obligativitatea de plată a CASS. CNPP susține că „persoanele cu handicap sunt exceptate de șa plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, însă numai în cazul indemnizației de handicap.

În cazul în care veniturile din pensie depășeșsc cuantumul de 3000 de lei, diferența este supusă aplicării cotei de 10%.

Anunțul Casei Naționale de Pensii Publice

„Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap.

Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Vă asigurăm și de această dată că suntem preocupați pentru o informare corectă, bazată pe temeiurile legale în vigoare”, a precizat CNPP.

Cine plătește CASS și impozit de 10%

Începând cu data de 1 august 2025, asupra pensiilor mai mari de 3.000 lei se aplică contribuția de asigurări de sănătate de 10%.

„Această contribuție se aplică pentru suma care depășește plafonul de 3.000 lei”, a precizat Casa Națională de Pensii Publice.

Impozitul de 10% se aplică asupra cuantumului pensiei din care se scade plafonul de 3.000 de lei și după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată.

