Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică, 31 august, până la ora 21:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni.

În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60-75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm) și averse torențiale.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.