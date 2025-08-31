- Publicitate -

Cod galben de ploi și vijelii în Prahova

Prahova se află sub avertizare meteo, cod galben, duminică, 31 august, până la ora 21:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta  se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni.

În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60-75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm) și averse torențiale.

Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova. Nouă intervenții ale salvatorilor montani s-au defășurat în ultimele 24 de ore. Printre cei salvați...
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

1
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

3
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Trafic închis, luni, pe Transfăgărășan

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Turiști salvați de Salvamont în Prahova. Nouă intervenții în 24 de ore

0
A fost un weekend plin pentru salvamontiștii din Prahova....
Curse speciale TCE la Republik Fest Ploiești 2025

0
A mai rămas mai puțin de o săptămână până...
Sindicatele din administrație, protest pe termen nelimitat

0
Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii,...
Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploieşti

0
Finalul de vacanţă aduce o nopuă reuniune hipică, duminică,...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

