Noi străzi cu sens unic în Ploiești, de miercuri

Circulația rutieră se va realiza în sens unic de miercuri, 27 august, pe mai multe străzi din municipiul Ploiești.

Modificările au fost decise de Comisia Municipală pentru Transport și Siguranță a circulație

Noi modificări

se instituie sens unic pe Aleea Godeanu dinspre str. Cosminele către Aleea Iezerului și pe Aleea Iezerului dinspre Aleea Godeanu spre str. Cosminele, pe tronsonul cuprins între Aleea Godeanu și colțul gardului Grădiniței nr. 50;

se instituie sens unic pe str. Laurilor, dinspre str. Cameliei cu ieșire în str. Cătinei; Se vor monta indicatoare rutiere “Accesul Interzis” și “Obligatoriu Stânga”, în capătul străzii Laurilor, colț cu strada Cătinei.

De asemenea, începând cu data de 27.08.2025, se modifică sensul unic pe strada Verii, urmând să se realizeze dinspre strada Traian către strada Logofăt Tăutu.

În prezent, sensul de circulație este dinspre strada Logofăt Tăutu către strada Traian.

Modificările de circulație vor fi actualizate și în aplicația de navigație WAZE.