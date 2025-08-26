- Publicitate -
Foto sediul RASP Ploiești

Ce reclamă ploieștenii la dispeceratul Primăriei

Poluarea, deșeurile abandonate, întreruperile de curent electric, dar și prezența pescărușilor s-au regăsit în topul sesizărilor la dispeceratul Primăriei de la RASP Ploiești. În medie, în lunile iulie și august, au fost înregistrate 750 de sesizări și reclamații de la ploieșteni.

Serviciul Dispecerat, Sesizări și Relații Publice din cadrul RASP Ploiești funcționează non-stop, 24 de ore/zi, șapte zile/săptămână, inclusiv în zilele de sărbători legale.

Dispeceratul reprezintă, de altfel, interfața cu autoritățile locale. Sesizările sau reclamațiile ploieștenilor sunt preluate și redirecționate către instituțiile responsabile cu rezolvarea fiecărei probleme.

Fiecare sesizare este înscrisă în baza de date și, în cazul în care se impune, este verificată în teren. În cazul în care se confirmă sesizarea, aceasta va fi redirecționată către serviciile sau societățile din subordinea Consiliului Local.

„Media a fost de 750 de sesizări, în lunile iulie și august”, ne-a precizat Vasile Ionescu, director tehnic al RASP Ploiești.

Lista sesizărilor la dispeceratul Primăriei

Potrivit reprezentanților RASP Ploiești, pe lista sesizărilor predomină cele legate de mirosurile olfactive din cauza poluării, deșeurile abandonate pe domeniul public, dar și prezența, în număr mare, a pescărușilor.

„Pe listă figurează și sesizări cu privire mirosurile olfactive legate de poluare, dar și cu privire la întreruperile de curent casnic. În acest caz trebuie precizat că nu putem, din păcate, estima timpul de remediere a întreruperilor accidentale.

Sunt și situații în care ploieștenii semnalează deșeurile abandonate pe domeniul public, cadavrele de pisici și câini, lămpile arse, dar și incendii de vegetație, copacii doborâți de vânt, dar inclusiv prezența pescărușilor”, susține Vasile Ionescu, directorul tehnic al RASP Ploiești.

Unde pot fi semnalate problemele din Ploiești

Dispeceratul Primăriei Ploiești desfășoară o activitate non-stop, 24 de ore din 24, inclusiv în zilele de sărbători legale.

În cazul unor evenimente deosebite, dispecerii au obligația de a transmite imediat datele foctorilor de decizie.

Tot la Dispeceratul Primăriei pot fi semnalate avariile majore sau evenimentele deosebite cum ar fi fi inundațiile, exploziile sau accidentele de muncă.

Ploieștenii care doresc să semnaleze anumite probleme pot suna la telefoanele 0244-541071 int. 116/ 0244-595063/ 0.800.800.884/ 0244-984 sau la e-mail: dispecerat [at] rasp.ro.

Totodată, pe site-ul RASP Ploiești, cetățenii pot completa un formular de contact pentru sesizări sau reclamații, dar și pentru obținerea de relații publice.

