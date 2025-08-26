Programul pe zile la Republik Fest. Cine urcă pe scenă și când

Organizatorii au făcut public programul din fiecare zi al Republik Fest 2, eveniment care va avea loc în Parcul Constantin Stere de lângă Ploiești, în weekend-ul 5-7 septembrie.

Nume precum Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, vor încânta publicul timp de trei zile la unul dintre cele mai așteptate evenimente din acest an din Prahova.

„Trei zile pline de muzică, fuziuni simfonice neașteptate și artiști care vor transforma Parcul „Constantin Stere” într-o poveste de neuitat” au menționat organizatorii odată cu publicarea programului oficial.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.republikfest.ro

Vineri – 5 septembrie – Main Stage (Republik)

19:00 – 20:00 QUEEN SIMFONIC

21:00 – 22:00 NORZEATIC & QUINTA SPARTĂ

23:00 – 00:15 GRIMUS SIMFONIC

Vineri – 5 septembrie – Second Stage (Revolt)

18:00 – 19:00 PAUL TIHAN

20:00 – 21:00 SUKAR NATION

22:00 – 23:15 GRAYSSOKER

00:00 – 01:30 ARGATU

Vineri – 5 septembrie Third Stage (Revolution)

17:15 – 18:00 KRONOPHAGIA

18:45 – 19:30 ARTHUR PROJECT

20:15 – 21:00 ROȘU VARA

21:45 – 22:45 SEDATIV

23:30 – 02:00 RETROLOGIA PARTY

Sâmbătă – 6 septembrie Maine Stage (Republik)

19:00 – 20:00 DELIRIC X SILENT STRIKE

21:00 – 22:00 THE MONO JACKS

23:00 – 00:15 NNEKA

Sâmbătă – 6 septembrie Second Stage (Revolt)

18:00 – 19:00 AM FOST LA MUNTE ȘI MI-A PLĂCUT

20:00 – 21:00 SAM EVANS

22:00 – 23:00 PINHOLES

00:00 – 01:00 TOULOUSE LAUTREC

Sâmbătă – 6 septembrie Third Stage (Revolution)

17:00 – 18:00 FERMA ANIMALELOR

19:00 – 20:00 THE GREATEST SHOW

22:30 – 00:30 RETROLOGIA PARTY

00:30 – 03:00 ANDU SIMION B2B TEA BEE

Duminică – 7 septembrie Maine Stage (Republik)

19:00 – 20:30 SUBCARPAȚI SIMFONIC

21:15 – 22:15 BYRON

23:00 – 00:15 HOOVERPHONIC

Duminică – 7 septembrie Second Stage (Revolt)

18:15 – 19:00 CLARO QUE NO

20:30 – 21:15 DIMITRI’S BATS

22:15 – 23:00 COJO X CORUL FILARMONICII

00:00 – 01:00 E-AN-NA

