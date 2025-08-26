- Publicitate -

Programul pe zile la Republik Fest. Cine urcă pe scenă și când

Ștefan Vlăsceanu
Data:

Organizatorii au făcut public programul din fiecare zi al Republik Fest 2, eveniment care va avea loc în Parcul Constantin Stere de lângă Ploiești, în weekend-ul 5-7 septembrie.

Nume precum Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, vor încânta publicul timp de trei zile la unul dintre cele mai așteptate evenimente din acest an din Prahova.

„Trei zile pline de muzică, fuziuni simfonice neașteptate și artiști care vor transforma Parcul „Constantin Stere” într-o poveste de neuitat” au menționat organizatorii odată cu publicarea programului oficial.

Biletele pot fi cumpărate online pe www.republikfest.ro

Vineri – 5 septembrie – Main Stage (Republik)

  • 19:00 – 20:00 QUEEN SIMFONIC
  • 21:00 – 22:00 NORZEATIC & QUINTA SPARTĂ
  • 23:00 – 00:15 GRIMUS SIMFONIC

Vineri – 5 septembrie – Second Stage (Revolt)

  • 18:00 – 19:00 PAUL TIHAN
  • 20:00 – 21:00 SUKAR NATION
  • 22:00 – 23:15 GRAYSSOKER
  • 00:00 – 01:30 ARGATU

Vineri – 5 septembrie Third Stage (Revolution)

  • 17:15 – 18:00 KRONOPHAGIA
  • 18:45 – 19:30 ARTHUR PROJECT
  • 20:15 – 21:00 ROȘU VARA
  • 21:45 – 22:45 SEDATIV
  • 23:30 – 02:00 RETROLOGIA PARTY

Sâmbătă – 6 septembrie Maine Stage (Republik)

  • 19:00 – 20:00 DELIRIC X SILENT STRIKE
  • 21:00 – 22:00 THE MONO JACKS
  • 23:00 – 00:15 NNEKA

Sâmbătă – 6 septembrie Second Stage (Revolt)

  • 18:00 – 19:00 AM FOST LA MUNTE ȘI MI-A PLĂCUT
  • 20:00 – 21:00 SAM EVANS
  • 22:00 – 23:00 PINHOLES
  • 00:00 – 01:00 TOULOUSE LAUTREC

Sâmbătă – 6 septembrie Third Stage (Revolution)

  • 17:00 – 18:00 FERMA ANIMALELOR
  • 19:00 – 20:00 THE GREATEST SHOW
  • 22:30 – 00:30 RETROLOGIA PARTY
  • 00:30 – 03:00 ANDU SIMION B2B TEA BEE

Duminică – 7 septembrie Maine Stage (Republik)

  • 19:00 – 20:30 SUBCARPAȚI SIMFONIC
  • 21:15 – 22:15 BYRON
  • 23:00 – 00:15 HOOVERPHONIC

Duminică – 7 septembrie Second Stage (Revolt)

  • 18:15 – 19:00 CLARO QUE NO
  • 20:30 – 21:15 DIMITRI’S BATS
  • 22:15 – 23:00 COJO X CORUL FILARMONICII
  • 00:00 – 01:00 E-AN-NA

Duminică – 7 septembrie Third Stage (Revolution)

  • 17:00 – 18:00 AL MATALE, CARAGIALE
  • 18:30 – 19:30 PLOIEȘTI JAZZ TRIO & CARMEN SYLVA GROUP
  • 20:30 – 22:30 VARER AKA RAREȘ ȚONE
  • 00:00 – 03:00 TRIPOLAR

program republik fest

