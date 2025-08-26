Lucrări pe DN1 la noapte, între Predeal și Brașov. Restricții

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță restricționarea traficului pe DN1, între Predeal și Brașov, astăzi, începând cu ora 20.00.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de întreținere a carosabilului.

„Pe DN1, între Predeal și Brașov, lucrăm la repararea părții carosabile. Lucrările se vor executa pe timp de noapte, începând cu ora 20:00 traficul fiind dirijat de piloți”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov

Tot pe raza județului Brașov, drumarii execută lucrări astăzi pe DN 73, între Brașov și Câmpulung, pe toată lungimea sectorului, iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți;

Pe Varianta Brașov, se lucrează la înlocuirea rosturilor de dilatație, traficul fiind închis pe o bandă din două (inclusiv pe timp de noapte);

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și dea dovadă de răbdare în cazul în care se formează ambuteiaje.