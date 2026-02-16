Taxele locale ar putea fi reduse pentru anumite categorii de români. Guvernul ia în calcul returnarea banilor plătiți în plus

Liderii partidelor din coaliția de guvernare discută propuneri pentru scăderea taxelor locale pentru anumite categorii de români, iar persoanele care au plătit deja impozite mai mari ar putea primi banii înapoi sau să-i compenseze în viitor.

Printre măsurile analizate se numără reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități, care ar putea primi o diminuare de 50% pentru prima locuință și prima mașină, cu condiția ca mașina să aibă o capacitate cilindrică mai mică. În cazul locuințelor mai vechi de 50 de ani, se discută o reducere de 25%, față de 50% anterior, notează Antena 3.

Guvernul ia în calcul două variante de aplicare a acestor reduceri: fie returnarea diferenței de impozit plătite deja, fie compensarea sumei în contul statului și scăderea ei din taxele care trebuie plătite anul viitor (2027).

Subiectul taxelor locale a fost unul tensionat în ședințele coaliției, deoarece impactul creșterii lor a afectat imaginea guvernului și a generat dezbateri între liderii partidelor.

În paralel, primarii unor localități din Harghita au strâns peste 10.000 de semnături pentru reducerea taxelor locale și pentru reintroducerea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități, petiții predate la Cancelaria prim-ministrului.

Deciziile finale privind modul în care vor fi aplicate reducerile și procedurile de compensare ar urma să fie stabilite în continuarea discuțiilor de la nivelul conducerii coaliției, potrivit anunțului purtătorului de cuvânt al Guvernului.

Detalii aici: Coaliția anunță tăieri de cheltuieli, dar cu regim special pentru Apărare, Educație și Sănătate. Urmează modificări la taxe