Sărbătoarea Mărțișorului, în centrul Ploieștiului. Cât plătesc comercianții pentru o căsuță

Evenimentul organizat de SGU Ploiești va avea loc în parcul din fața Palatului Administrativ și va reuni 30 de căsuțe destinate comercianților și meșteșugarilor. Tarifele de închiriere pornesc de la 1.846 și ajung la 2.008 lei.

Încă din prima zi de depunere a cererilor, peste 20 dintre cele 30 de căsuțe au fost deja rezervate de artizani și comercianți, a anunțat, luni, 16 februarie, SGU Ploiești. (Detalii AICI).

Cum se pot înscrie comercianții

Perioada de înscriere este 16 – 20 februarie 2026, iar atribuirea căsuțelor se face în ordinea înregistrării cererilor, în limita spațiilor disponibile.

Pot participa persoane juridice legal constituite și producători care dețin atestate. Conform regulamentului, un comerciant nu poate închiria mai mult de două căsuțe.

Cererile pot fi trimise pe e-mail, la adresa [email protected], sau pot fi depuse direct la sediul SGU Ploiești, pe strada Vălenii de Munte nr. 44, la Registratură.

Cât costă închirierea unei căsuțe

Tarifele sunt stabilite în funcție de dimensiunea spațiului, conform regulamentului de organizare al evenimentului

Căsuță 4 m × 2 m – 1.954,32 lei;

Căsuță 3 m × 2 m – 1.846,24 lei;

Căsuță 3 m × 3 m – 2.008,36 lei.

Pentru consumul de energie electrică se percepe o garanție separată de 200 de lei.

Interes ridicat din partea comercianților

Reprezentanții SGU Ploiești susțin că pregătirile sunt în desfășurare, iar montarea căsuțelor a început deja în zona centrală. Până în prezent au fost depuse 25 de cereri pentru cele 30 de căsuțe disponibile.

„Vor fi 30 de căsuțe amplasate în zona centrală, în parcul din fața Palatului Administrativ. Până în acest moment au fost deja depuse 25 de cereri, conform regulamentului de organizare și funcționare a evenimentului, și există în continuare interes din partea comercianților.

Au fost montate până acum șase căsuțe, iar până la finalul zilei vor mai fi amplasate încă două, urmând ca până miercuri să finalizăm această procedură. Evenimentul se va desfășura în perioada 23 februarie – 8 martie.

Ne-am dorit să oferim ploieștenilor un spațiu marcat de decență. În final, ne dorim să oferim comunității un eveniment care să ridice standardele comerțului pentru astfel de ocazii, cum ar fi Sărbătoarea Mărțișorului.”, a declarat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.