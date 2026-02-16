Ro-Alert emis în Ciorani din cauza riscului de inundații

ISU Prahova a emis un mesaj RO-Alert în Ciorani, din cauza riscului major de inundații. În orele următoare se așteaptă creșterea debitului râului Cricovul Sărat.

- Publicitate -

„A fost emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din localitatea Ciorani. Pompierii efectuează misiuni de recunoaștere în zonele vizate de avertizare” au transmis reprezentanții ISU.

Hidrologii au emis cod portocaliu de creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de inundație.

- Publicitate -

„Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte se pot produce în continuare creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE INUNDAȚIE pe râul: Cricovul Sărat – pe sectorul aferent S.H. Cioranii de Jos, județele Prahova și lalomița”, au transmis reprezentanții INHGA.