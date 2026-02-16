Coaliția anunță tăieri de cheltuieli, dar cu regim special pentru Apărare, Educație și Sănătate. Urmează modificări la taxe

După o ședință de aproape patru ore a liderilor Coaliției de guvernare, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a prezentat principalele decizii care vor fi aplicate în perioada următoare.

Potrivit anunțului oficial, instituțiile din sistemul de apărare și ordine publică, precum și domeniile educației, sănătății și culturii vor beneficia de un regim special în privința reducerilor de cheltuieli. Acestea nu vor fi obligate să reducă fondul de salarii, urmând să realizeze economiile prin alte măsuri adaptate specificului fiecărui domeniu.

Reforma administrației, adoptată prin OUG

Liderii celor patru partide din coaliție și reprezentanții grupului minorităților naționale au decis finalizarea reformei administrației centrale și locale, precum și a pachetului de relansare economică.

Acestea vor fi adoptate prin ordonanță de urgență, imediat după finalizarea procesului de avizare. Forma actului normativ include amendamente referitoare la instituțiile din apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură.

”Un principiu reconfirmat este acela că reducerile salariale deja realizate de ministere în 2025 vor fi luate în calcul la atingerea țintei totale de reducere a cheltuielilor cu 10%” a transmis purtătoruld e cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit digi24.ro.

Posibile modificări la taxe și impozite locale

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, coaliția a decis analizarea unor propuneri de modificare, în special în legătură cu: aplicarea cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani, regimul fiscal aplicabil persoanelor cu dizabilități.

Pentru aceste teme a fost constituit un grup de lucru care va formula soluțiile finale.