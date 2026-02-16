Cât te costă, de fapt, inflația de 10%, în viața de zi cu zi? Economist: „În realitate e minim 15%”

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni, 16 februarie 2026, date referitoare la rata inflației corespunzătoare lunii ianuarie 2026, care este de aproape 10%, adică, mai exact 9,6%. „Dacă inflația anuală este 10%, înseamnă că în medie, prețurile sunt cu 10% mai mari decât acum un an”, explică, pentru Observatorul Prahovean, Stelian Muscalu, economist și analist financiar.

- Publicitate -

În opinia specialistului însă, o inflație de 10% nu înseamnă că toate prețurile au crescut cu 10%, în mod uniform. „Inflația de 10% nu înseamnă că toate cresc cu 10%. Unele cresc cu 3%, altele cu 17%”, explică economistul.

Dar, el spune că, dacă rata de inflație oficial anunțată este de 10%, în realitate ea este mult mai mare. „Dacă, oficial, inflația este anunțată la 10%, în realitate ea este minim 15 procente, dacă nu chiar mai sus”, afirmă cu convingere Stelian Muscalu.

- Publicitate -

Cât plătești mai mult pentru traiul zilnic

O inflație de aproape 10% înseamnă că fiecare plătește cu 10% maim ult, în fiecare lună, pentru a-și menține același nivel de trai, cu aceleași produse cumpărate, cu același consum de utilități.

„Coșul tău lunar de cumpărături era 1.000 lei anul trecut. Facturile (gaz, curent, apă) erau 600 lei. Rata sau chiria era 1.400 lei. În total: 3.000 lei. Cu 10% inflație, același stil de viață te poate costa aproximativ 3.300 lei”, explică specialistul.

„Dacă salariul tău nu a crescut cu 10%, puterea ta de cumpărare a scăzut. De fapt asta este marea problemă. Apare acel efect psihologic: „parcă nu mai ajung banii până la final de lună”, mai completează acesta.

- Publicitate -

Cum poți face față inflației?

Pentru a putea face inflației, un roman trebuie să reducă din cheltuielile zilnice. De exemplu, trebuie să înlocuiască produsele mai scumpe pe care le achiziționa cu unele mai ieftine. Sau ar trebui să renunțe de tot la anumite achiziții.

De asemenea, ar trebui să mai taie câte ceva dacă salariul, cel mai probabil, nu i-a crescut. Inclusiv la utilități poate aplica aceeași „rețetă”: consumă mai puțină energie electrică și apă, mai renunță la o parte din abonamentele lunare la servicii de streaming sau alte asemănătoare.

Care au fost cauzele inflației ridicate?

În opinia lui Stelian Muscalu, principalele cauze ale inflației ridicate au fost scumpirile la gaze și energie electrică. „Energia și gazele au fost motoare importante ale inflației”, subliniază specialistul. „Chiar dacă există plafonări, costurile rămân ridicate”, explică el.

- Publicitate -

Odată cu scumpirile celor două componente, acestea au angrenat, în lanț, scumpiri la mai toate produsele. Costă mai mult să produci orice deoarece curentul este mai scump, de exemplu.

Scumpirile la carburanți au generat, de asemenea, un alt val de scumpiri. Totul a crescut, mai puțin salariile.

Ce putem face pentru a scădea inflația?

O valoare de aproape 10% a inflației este foarte mare, mai ales în condițiile în care BNR are o țintă de inflație de 4% anul acesta.

- Publicitate -

Soluții pentru reducerea inflației există, dar ele sunt „dureroase”, apreciază Stelian Muscalu.

„Strategiile de reducere a inflației sunt destul de complicate și relativ „dureroase” pe termen scurt. BNR ar trebui să crească dobânzile, să scumpească creditele… cumva să „răcească” economia”, explică specialistul.

Creșterile de dobânzi și scumpirea creditelor nu sunt deloc plăcute pe termen scurt, dar ajută la stabilizare. Concomitent cu acestea, guvernul trebuie să acționeze coordonat cu BNR-ul, printr-o serie de măsuri menite să reducă cheltuielile aparatului bugetar.

- Publicitate -

„Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar. Să evite creșteri masive de cheltuieli, să nu stimuleaze excesiv consumul”, avertizează specialistul.

Din păcate însă, în România statul cheltuie destul de mult, în opinia economistului. În acest fel, presiunea pusă pe inflație este destul de mare.

„Însă dacă statul cheltuie mult și se împrumută masiv, pune presiune pe inflație… și cam asta se întâmplă în România…”, trage semnal de alarmă Stelian Muscalu.

- Publicitate -

În concluzie, rata inflației în România a fost anunțată cu o valoare de 10%. În realitate, ea este mult mai mare. Statul trebuie să ia măsuri urgente și, numai în caest fel, până la finalul anului 2026 vom putea ajunge la o rată a inflației apropiată de ținta BNR, de 4%.

Vă puteți exprima opinia pe această temă răspunzând la întrebarea Având în vedere creșterea ratei inflației, cu cât vi s-a scumpit coșul săptămânal de cumpărături? în cadrul sondajului de mai jos:

