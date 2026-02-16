Revoltă în comunitate: 300 de copii și bătrâni, afectați de scurtarea traseului 1 la Ploiești. Acuzații de discriminare

Între toate operările modificate, cel mai contestat a fost traseul autobuzului 1, care a fost scurtat, până la Rafinori, nemaiajungând în prezent în zone ca Rafinăriei sau Cătun. Rezidenții de aici se simt discriminați și susțin că modificarea acestui traseu vine la pachet cu „segregarea” pe criterii de rasă și etnie. Menționăm faptul că zonele Rafinăriei și Cătun sunt locuite preponderent de comunități de romi.

Vasile Grozea, activist: Prin scurtarea traseului autobuzului 1 se urmărește segregarea pe motive de etnie

„Începând cu data de 01.01.2026 traseul 1 are ruta scurtată la Armoniei, iar pentru deplasarea în zona Astra/Comat este necesar a se folosi traseul 32 din Gara de Sud iar pentru centru oricare dintre trasee”, explică Vasile Grozea, rezident și activist pentru apărarea drepturilor omului și a minorității rome.

Desemnat de locuitorii zonei ca reprezentant al comunității, Vasile Grozea a început demersurile pentru ca traseul 1 să poată fi prelungit până în zonele unde acesta ajungea în 2025.

Aduce ca argumente, în primul rând dificultatea cu care cei 300 de copii și bătrâni, rezidenți ai zonei Rafinăriei, se deplasează acum până în centrul Ploieștiului și înapoi.

„După ce că zonele sunt oricum defavorizate, fiind lipsite de infrastructura de utilități, acum există o problemă în plus, prin tăierea legăturii directe cu centrul orașului”, mai spune activistul.

„Segregarea în mijloacele de transport în comun reprezintă o formă de discriminare care limitează accesul anumitor grupuri de persoane la serviciile de transport public, forțându-le să utilizeze zone separate”, mai precizează acesta.

„Dorim ca Primăria Ploiești să reevalueze posibilitatea revenirii traseului autobuzului 1”

Rezidenții din zona Rafinăriei speră ca Primăria Ploiești să reevalueze traseul autobuzului 1 pentru a nu mai fi nevoiți să schimbe două mijloace de transport în comun pentru a ajunge în centrul orașului.

„Începând cu aceste măsuri de împiedicare a rezidenților din zona Rafinăriei, respectiv zona Cătun, locuită preponderent de eticii romi, (…) nu am vrea să credem că aceste măsuri sunt de ordin rasial și xenofob și Primăria Ploiești va reevalua posibilitatea de a renunța la acest plan și a lăsa să circule traseul 1 normal, ca până acum, acesta fiind în beneficiul locuitorilor din zonă”, a explicat Vasile Grozea.

Cel mai greu, spune activistul, este pentru bătrânii și copiii din aceste zone. „Menționăm că în această comunitate sunt peste 300 de copii și bătrâni care nu au posibilitatea de a schimba două autobuze să ajungă în siguranță acasă sau la școală sau, din punct de vedere financiar, să cumpere două bilete”, detaliază acesta.

De ce a fost modificat traseul autobuzului nr.1 din Ploiești?

Schimbările traseelor TCE Ploiești au fost decise, în noiembrie 2025, printr-o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești nr. 671/27.11.2025, privind aprobarea Anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local.

Prin aceste schimbări va fi redus parcursul lunar al autobuzelor TCE cu 64.100 km/lună, respectiv aproximativ 750.000 km/an. Schimbările au fost operate de TCE Ploiești, care a invocat necesitatea rentabilizării companiei.

Cu toate acestea, deciziile de scurtare a traseelor, pentru locuitorii din cartierele din sud, această modificare înseamnă trasee mai lungi, mai multe schimbări de mijloace de transport și timp pierdut zilnic pe drum.

Economia pe care TCE o face prin scurtarea „cu două-trei stații”, după cum spun rezidenții din zona fostei rafinării Astra, nu poate justifica faptul că atâția oameni se simt izolați și au dificultăți în a ajunge în oraș.