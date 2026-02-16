Povestea ploieșteanului Horia Băzăvan, care transformă mitologia românească în succes internațional

La doar 21 de ani, ploieșteanul Horia Băzăvan își construiește deja un parcurs impresionant în industria cinematografică internațională. Student în anul III la actorie (Film & Media) la LIPA – Liverpool Institute for Performing Arts și absolvent al Colegiului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, Horia a făcut pasul de la actorie la regie, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

- Publicitate -

După experiența din serialul „Wednesday”, producție difuzată de Netflix, tânărul artist a realizat scurtmetrajul „Rusalia”, inspirat din mitologia românească, proiect care a depășit 100.000 de vizualizări și a fost premiat la mai multe festivaluri internaționale.

De la „Wednesday” la propriul univers cinematografic

Recent, a câștigat premiile pentru „Cel mai bun regizor” și „Cel mai bun film independent” la World Class Film Awards, iar anterior a obținut distincția „Best Arthouse Film” la Absurd Film Festival. Scurtmetrajul premiat poate fi urmărit la finalul acestui articol.

- Publicitate -

Pasionat de film, cultură, literatură și muzică, Horia Băzăvan vorbește într-un interviu despre parcursul său, despre provocările unui proiect independent și despre planurile sale de viitor.

Reporter: După experiența din serialul „Wednesday”, cum s-a produs trecerea de la actor la regizor de scurtmetraj? A fost un pas planificat?

Horia Băzăvan: Experiența în sine mi-a demonstrat la ce nivel înalt se pot face filme și m-a motivat să țintesc cât mai sus. Am continuat actoria – se fac deja 12 ani de când am început – iar, datorită facultății și activității mele ca actor, am decis să îmi creez propriile proiecte. Trecerea a fost una organică. Văd deja că începe să dea roade, însă continui să prioritizez actoria.

- Publicitate -

„Rusalia”, un film inspirat din mitologia românească

Care a fost ideea de la care a pornit scurtmetrajul tău? Ce temă ți-ai dorit să explorezi prin acest proiect?

Scurtmetrajul este bazat pe mitologia românească – Sânzienele, Ielele. Mi-am dorit să explorez acest univers. După mutarea din țară pentru facultate, am realizat că am un bagaj cultural foarte bogat, cu care pot merge mai departe în industrie.

Ai câștigat recent premiile pentru „Cel mai bun regizor” și „Cel mai bun film independent” la World Class Film Awards. Ce au însemnat pentru tine aceste distincții?

- Publicitate -

Sunt o confirmare că sunt pe drumul cel bun și o răsplată pentru munca depusă. Am muncit enorm pentru acest proiect. Premiile îmi oferă energie și motivație să continui această carieră.

Premii internaționale pentru un proiect independent

Luna trecută ai obținut și premiul „Best Arthouse Film” la Absurd Film Festival. Cum diferă aceste festivaluri și ce feedback ai primit din partea juriilor?

Feedback-ul a fost surprinzător. Am realizat proiectul cu scopul de a mă dezvolta creativ, iar după finalizare mi-am dat seama că poate concura la nivel internațional, alături de profesioniști din toată lumea. Este o satisfacție uriașă să știu că proiectul nostru, realizat fără buget, este recunoscut la scară internațională.

- Publicitate -

100.000 de vizualizări și un impact neașteptat

Filmul tău a depășit 100.000 de vizualizări. Te așteptai la un asemenea impact online? Cum crezi că a reușit să ajungă la public?

Nu mă așteptam la acest impact. Cred că muzica realizată pentru scurtmetraj și cinematografia l-au împins puternic către public. Este un film captivant și sunt convins că va continua să crească.

În ce măsură experiența acumulată pe platourile unor producții mari, precum „Wednesday”, te-a ajutat în construcția propriului proiect?

- Publicitate -

Când vezi departamente complet diferite lucrând împreună pentru aceeași secvență – de la costume și machiaj, la lumini, sunet, muzică, actori și operatori – înțelegi că fuziunea lor înseamnă profesionalism. Asta mi-am dorit și pentru „Rusalia” și cred că de aceea este atât de bine primit. Deși este un scurtmetraj independent, am avut peste 20 de oameni implicați.

Provocările unui cineast independent

Cât de dificil este pentru un cineast independent din România să producă și să distribuie un scurtmetraj la nivel internațional?

Este foarte greu, uneori aproape imposibil. Eu nu aș fi ajuns în acest punct fără o echipă foarte bună, pe care am format-o în urma experiențelor mele ca actor. La scurtmetraj au lucrat oameni din toate colțurile lumii.

- Publicitate -

Cred că este posibil și în România, dar este dificil să găsești profesioniști foarte talentați, dispuși să lucreze la un proiect din încredere în regizor sau în poveste. Fără buget este extrem de greu, dar nu imposibil. În final, experiența vorbește mai mult decât bugetul.

Ai simțit vreo diferență între modul în care publicul din România și cel din afară percepe filmul tău?

Da. Scurtmetrajul este experimental și destul de curajos. Am primit un feedback mai bun din afara țării decât din România. Până în prezent, nu l-am publicat pe Facebook. Îmi dau seama ce reacții poate stârni și știu că un astfel de film este apreciat cu adevărat de un public mai nișat.

- Publicitate -

Ce te-a provocat cel mai mult în acest proiect: scrierea scenariului, regia actorilor, partea tehnică sau promovarea?

M-a provocat cel mai mult ideea și conceptul. Am regizat nu doar echipa, ci și muzicienii care au compus piesa. În plus, au existat multe aspecte tehnice delicate – de la semi-nuditate, la foc și efecte speciale. Întregul proces a fost extrem de solicitant. Ne-a luat opt luni să lucrăm la el, să repetăm, să filmăm și să îl publicăm. Cred că toată această muncă se reflectă în premiile obținute.

Un lungmetraj în pregătire: următorul pas pentru Horia Băzăvan

După aceste premii, care este următorul pas? Te gândești la un lungmetraj sau la un nou proiect independent?

Acest proiect a fost un test, un prototip pentru ceva mult mai amplu. De aproape un an lucrez la dezvoltarea unui lungmetraj, bazat pe același concept.

În prezent ne aflăm în etapa de finanțare, iar toate câștigurile și recunoașterea obținute de scurtmetraj ne ajută enorm să avansăm și să putem filma la o scară mult mai mare.

Scurtmetrajul premiat al ploieșteanului Horia Băzăvan poate fi accesat AICI