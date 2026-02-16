Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu Direcția de Sănătate Publică Prahova și Garda de Mediu Prahova, intentate după criza gunoiului de acum un an.

Munți de gunoi în Ploiești

În luna februarie 2025, Ploieștiul devenea un focar de infecție în urma crizei gunoiului declanșate după anunțul primarului Mihai Polițeanu privind un nou operator de salubritate în municipiu.

Noul operator, Asocierea Brantner Servicii Ecologice SRL și Roeco, nu a putut obține autorizația de funcționare de la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, iar vechiului operator – Bin Go Solutions SRL (fostul UWS și Rosal) – i s-a interzis de către Primărie să mai ridice deșeurile de la populație.

În urma blocajului, Ploieștiul s-a umplut de munți de gunoi.

Amenzile aplicate de DSP și Garda de Mediu, contestate în instanță

La momentul respectiv, Direcția de Sănătate Publică Prahova și Garda de Mediu Prahova au amendat Primăria Ploiești cu sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei pentru gestionarea defectuoasă a deșeurilor.

Municipalitatea a contestat în instanță sancțiunile, însă fără succes, așa cum rezultă din portalul instanțelor de judecată. Primăria are posibilitatea de a face însă apel.

Reamintim că, după acel scandal uriaș, cu implicații politice, Bin Go Solutions SRL și-a reluat activitatea, iar în câteva zile au fost scoase din Ploiești peste 1.000 de tone de deșeuri.

Procedura pentru un nou operator de salubritate, încă nefinalizată

Totodată, în toamna anului trecut, Asocierea Roeco–Brantner a pierdut procesul cu ADI Deșeuri Prahova, decizia Curții de Apel Ploiești fiind definitivă. Practic, instanța a stabilit că Primăria Ploiești este obligată să respecte decizia ADI Deșeuri privind desemnarea operatorului de salubritate, care era atunci, ca și în prezent, Bin Go Solutions SRL.

Până în acest moment, procedura de desemnare a unui nou operator de salubritate pentru Ploiești de către ADI Deșeuri Prahova nu a fost finalizată.