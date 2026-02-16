Povestea pasionaților de robotică de la Team Undefined Câmpina. Vor să ajungă la Mondialele din SUA cu robotul Botzilla

Într-o sală de la Casa Tineretului din Câmpina, adolescenți ai C.N. „Nicolae Grigorescu” lucrează concentrați în jurul unui robot aflat pe masa de lucru. E Botzilla, pe care liceenii îl perfecționează aproape zilnic. Printre fire, plăci electronice și laptopuri deschise, tinerii muncesc ore în șir pentru a contura nu doar un mecanism capabil să execute sarcini precise, ci și o poveste despre ambiție, muncă în echipă și dorința de a depăși limitele. Inteligenți, entuziaști și cu dorința de a face performanță, liceenii scriu, generație cu generație, de aproape opt ani, povestea echipei de robotică Undefined.

Timid, în 2018, o mână de copii pasionați de programare, electronică și mecanică au început să scrie povestea Undefined. Una care le-a dat și le dă în continuare tinerilor, dincolo de manuale, șansa de a-și exprima curiozitatea științifică, dar și dorința de a face, dorința de a fi împreună cu alți adolescenți.

De la an la an, componența echipei s-a schimbat și s-a mărit. Dintr-o mână de tineri entuziaști, azi, Team Undefined numără 20 de liceeni din clasele IX-XII, atât membri, cât și voluntari.

Liceeni stau și noaptea la masa de lucru, muncind pentru visul lor

Ce îi atrage pe liceenii câmpineni la robotică: „Inovația, competitivitatea și interacțiunea cu ceilalți. E fascinant felul în care se implică. Ei știu că au libertatea de a greși, dar sunt atât de dedicați și pasionați, încât îi găsim și noaptea, în sală, la masa de lucru, meșterind”, ne spune unul dintre coordonatorii Team Undefined, profesorul de informatică Andreea Cojocaru.

În echipă, fiecare adolescent are un rol bine stabilit: unii se ocupă de design, alții de partea tehnică, alții de comunicare și promovare.

Doar împreună învață toate etapele care trebuie parcurse pentru dezvoltarea unui produs

Ștefan și Marius sunt căpitanii. Elevi în clasa a XII-a la mate-info, ei sunt, practic, „creierul” echipei. Au alături, însă, în fiecare proiect pe care și-l pun în minte, o „gașcă frumoasă și numeroasă” de colegi, deveniți o a doua familie.

Dumitru, Mihnea și Teodor se ocupă de partea de hardware. De programare au grijă David, Augustin, Ștefan, Tayga, Rebeca și George, în timp ce de partea non-tehnică se ocupă Ilinca, Teodora, Sofia și Sidonia.

Team Undefined are și cinci voluntari, Daria, Cristina, Mihai, Anna Maria și Evelina, gata oricând să-și susțină și să-și ajute colegii.

„Când faci parte dintr-o echipă de robotică e esențial să îi asculți pe ceilalți, să te consulți, să ții cont de fiecare sfat. Noi doar în echipă învățăm toate etapele care trebuie parcurse pentru dezvoltarea unui produs: de la proiectare până la testare, până la efectiva lui prezentare într-o competiție, să vezi efectiv cât de bun e”, povestesc liderii Undefined, care mai adaugă faptul că, pentru ei, succesul înseamnă un echilibru între libertatea de a lua decizii și disciplină.

Locul unde visurile prind formă din metal și coduri

În sala de la Casa Tineretului, care le-a fost pusă la dispoziție de Primărie, visurile adolescenților de la Undefined prind formă din metal și coduri. Așa s-a întâmplat cu Botzilla, robotul construit de ei, care mută și încarcă diverse obiecte și care poate fi adaptat și chiar folosit în industrie.

Botzilla a însemnat o muncă în echipă de luni de zile, sute de ore, iar rezultatele s-au văzut. Liceenii câmpineni au făcut senzație la etapa regională sud-est a Campionatului First Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții de robotică din România, care a avut loc la începutul lunii, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești.

Tinerii au câștigat premiul Innovate Award și s-au calificat la etapa națională a competiției First Tech Challenge România, care are loc în luna martie.

Mii de ore muncite și dorința de a ajunge la Mondialele de la Houston

„Nu despre premii este vorba neapărat, ci despre continuitate. Copiii aceștia au mii de ore muncite și sunt într-o continuă perfecționare. Fac ce le place, pun suflet și energie, iar rezultatele se văd.

În clasamentul mondial, echipa de robotică a colegiului câmpinean se află pe un onorant loc 119 din 8000 de echipe active de pe tot mapamondul. Mentalitatea lor la începutul fiecărui proiect este să vadă ce pot îmbunătăți față de anul precedent.

Evident că visul lor, acum, este să ajungă la Mondialele din Statele Unite și să revină acasă cu un rezultat frumos, așa cum s-a întâmplat cu colegii lor de la Ro2D2 sau cei de la Eastern Foxes, din Ploiești, care au pus România pe harta roboticii mondiale”, a povestit Cătălin Chițu, profesor de fizică și el coordonator al echipei Undefined.

O echipă despre care, cu siguranță, se va mai auzi. Niște copii cu o minte sclipitoare, pentru care robotica nu înseamnă doar competiție. Este dovada că pot mai mult decât credeau, că se pot ridica și că împreună sunt mai puternici.

Iar într-o lume care le cere adesea să aștepte „momentul potrivit”, ei au decis că momentul potrivit nu vine de undeva din viitor, ci se construiește. Cu fiecare piesă montată, cu fiecare linie de cod scrisă și rescrisă până la perfecțiune.