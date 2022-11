De la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, în serialul lui Tim Burton, „Wednesday”. Horia Băzăvan, un ploieștean cu actoria „în sânge”

Are doar 18 ani și își vede viața pe scenă și pe platourile de filmare. Face actorie de la 9 ani și îmbină de minune această pasiune cu muzica, mai exact percuția. Horia Băzăvan e puștiul „teribil” care învață zi de zi că scopul actoriei nu e acela de a crea actori, ci de a dezvolta oameni. Este elev la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești și vrea să ajungă la Hollywood. Nu, nu i se pare un obiectiv imposibil de atins. Mai ales că Horia a fost selectat din sute de persoane, pentru a juca în cunoscutul serial de fantezie, difuzat pe Netflix, „Wednesday” (Addams).

E încrezător, extrovertit, plin de talent și, de fiecare dată când urcă pe o scenă, îl caracterizează bucuria de a trăi fiecare experiență

A jucat în aproape 100 de piese de teatru. Din fiecare rol a avut ceva de învățat. Pentru tânărul ploieștean, actoria nu reprezintă nici pe departe eliberarea emoțiilor, așa cum unii o percep. Din contră, actoria presupune un control excepțional asupra sentimentelor. Oamenii vor învăța să își controleze sentimentele nu numai pe „scenă”, ci și în viața de zi cu zi. Numai oamenii cu adevărat pasionați pot rezista mult timp în această meserie, consideră Horia.

Vrea să studieze la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra

„Mi-a plăcut teatrul de mic. Părinții mei m-au înscris la tot felul de cursuri, dar au văzut că mie îmi place scena. Mi-am urmat această pasiune de la 9 ani și asta vreau să fac o viață. Îmi doresc enorm să studiez la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra. Am aplicat deja și aștept răspunsul undeva în februarie 2023. Din punctul meu de vedere, Anglia reprezintă inima teatrului. Nu exclud nici varianta de a studia în țară, întrucât avem numeroși profesori de valoare și aici”, spune adolescentul.

Horia Băzăvan se pregătește intens cu Andi Vasluianu, care îi este un adevărat mentor

„Am învățat și învăț enorm de multe lucruri de la el. E unul dintre reprezentanții cei mai apreciați ai tinerei generații de actori, extrem de expresiv, cu șarm și un umor bine dozat”.

Cât despre experiența trăită pe platoul de filmare pentru producția „Wednesday”, Horia povestește că a fost una dintre cele mai intense din viața lui.

„Actrița britanică Gwendoline Christie are o aură aparte”

„Am făcut figurație specială. Timp de 70 de zile am stat pe platourile de la Buftea. Am filmat din septembrie 2021 până în aprilie 2022. Cam 12 ore pe zi. Era pandemie. Testări zilnice, purtam și câte două măști suprapuse. Totul a fost foarte strict. Am fost extrem de impresionat de actrița britanică, Gwendoline Christie. A fost o onoare să o cunosc și să joc alături de ea. Emană o aură aparte, este un om senzațional”.

Producția regizată de Tim Burton s-a filmat în România, castelul Cantacuzino fiind chiar internatul Nevermore (locul principal al acțiunii), iar în multe cadre sunt imagini de la Universitatea Politehnică, de la Grădina Botanică sau de la Casa Monteoru. Mai apar imagini de la Gara Regală din Sinaia, dar și de la conacul Olga Greceanu, de la lângă București.

