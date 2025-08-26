- Publicitate -
Ploiești - Palatul de justiție

Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese!

Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din cauza proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților inițiat de Guvernul Bolojan.

Surse din instituție au confirmat pentru Observatorul Prahovean că protestul judecătorilor va continua până la retragerea proiectului respectiv.

Excepție vor face procesele privind măsurile preventive și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Un protest similar a fost anunțat de mai multe instanțe din țară, precum Curțile de Apel din București, Oradea sau Iași. De asemenea, la protest vor participa și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.  Detalii aici: Protest: Procurorii și judecătorii își suspendă activitatea

Potrivit proiectului de ordonanță de guvern, pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării. De asemenea, nu va putea depăși 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionări.

În plus, magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime. Dacă nu au vârsta 65 de ani, li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

UPDATE COMUNICAT DE PRESĂ Referitor la Hotărârea nr.3 din data de 26 august 2025, adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti

Biroul de Informații și Relații Publice din cadrul Curții de Apel Ploiești este abilitat să aducă la cunoștință publică măsurile adoptate prin Hotărârea nr.3 din data de 26 august 2025, adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti:

Solicitarea fermă de retragere de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor;

Solicitarea fermă adresată reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă;

Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendarea soluţionării cauzelor, cu excepţia:

– la SECȚIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE, cauze având ca obiect măsurile preventive privative de libertate, prexum și cauze date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (completurile de JDL şi CDLPa);

– La SECŢIA I CIVILĂ, ordonanţă preşedinţială -Legea nr.272/2024 (apel);
– La SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, ordonanţă preşedinţială –(fond) și suspendare act administrativ.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Ploiești a fost convocată prin Hotărârea nr. 1885/21.08.2025 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, la ședința din data de 26.08.2025 participând un număr de 33 judecători din totalul de 53 judecători în funcţie cu drept de vot, astfel ca a fost întrunit cvorumul prev. de art. 56 alin. 3 din Legea 304/2022.

Facem precizarea ca judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior).

În funcţie de evoluţia evenimentelor, respectiv în funcţie de soluţia legislativă, în situaţia în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.

