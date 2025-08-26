Protest: Procurorii și judecătorii își suspendă activitatea

Procurorii de pe lângă Tribunalul București au decis marți, 26 august 2025, să-și suspende activitatea pe durată nedeterminată, până la retragerea proiectului Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor speciale din justiție. Acestora li s-au alăturat, până la ora redactării materialului, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Iași și Curtea de Apel Oradea.

Forma de protest a fost adoptată începând de azi, 26.08.2025, și va fi menținută pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia”, anunță Tribunalul București.

Ce presupune protestul magistraților

Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.

Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții

Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).

Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.

Procurorii își argumentează decizia de a protesta prin faptul că „proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal – bugetare adoptate în cursul acestui an”.

Potrivit legilor în vigoare, „Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și al unităților din subordinea acestor ministere, personalul Serviciului Român de Informații, al Serviciului de Informații Externe, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, personalul militar încadrat în Ministerul Justiției, precum și cel din unitățile din subordinea acestuia”.

