Circulație închisă pentru o noapte pe DN1A în Ilfov. Rute alternative

Traficul rutier va fi închis în totalitatea pe DN1A, în noaptea de miercuri spre joi, în județul Ilfov, pentru executarea lucrărilor de lărgire la patru benzi a drumului național pe sectorul cuprins între Centura Bucureștiului și intersecția cu Șoseaua Chitila-Mogoșoaia.
Pe perioada închiderii traficului rutier, pe sectorul menționat anterior, circulația se va desfășura astfel:
- pe sensul de mers București – Ploiești; București → intersecție DN 1A km 12+200 cu DN CB km 67+300 → DN CB → intersecție DN CB km 64+500 cu DN 7 km 11+600 → DN 7 → intersecție DN 7 km 13+200 cu str. Pădurea Chitila (fosta DN CB) → DN 1A km 13+300 → Ploiești;
- pe sensul de mers Ploiești – București; Ploiești → intersecție DN 1A km 13+300 cu str Pădurea Chitila (fosta DN CB) → DN7 → intersecție str. Pădurea Chitila (fosta DN CB) cu DN 7 km 13+200 → intersecție DN 7 km 11+600 cu DN CB km 64+500 → DN CB → intersecție DN CB km 67+300 cu DN 1A km 12+200 →București.