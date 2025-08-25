Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Prahova, situat la Câmpina, funcționează la capacitate maximă. Cum rețineri se fac aproape zilnic, uneori cu zecile, polițiștii sunt nevoiți să transporte persoane reținute în alte județe, acolo unde se mai găsesc locuri libere.

Drumul nu este unul scurt: Dâmbovița, Constanța sau chiar județe aflate la sute de kilometri. Practic, polițiștii fac zilnic un maraton între arest, Parchet, instanță și, tot mai des, între județe, într-un „du-te-vino” fără oprire.

Problema nu este doar lipsa spațiilor de detenție, ci și lipsa oamenilor care să asigure escortarea și supravegherea arestaților.

Conform liderului Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) Prahova, Petre Burlacu, Centrul de Reținere de la Câmpina funcționează cu un deficit care se apropie de 30%.

„Polițistul nu doar prinde infractorul. El trebuie să-l ducă în arest, să-l însoțească la Parchet, apoi la instanță, și înapoi. Vorbim de polițiști care lucrează în condiții deosebite, iar acum efectiv nu mai au timp să respire.

Fac ore suplimentare continuu. Este, aș putea spune, un fel de sclavie modernă”, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Petre Burlacu.

Liderul sindical subliniază că situația este dramatică: „Orele suplimentare ar trebui plătite sau compensate cu zile libere. Din păcate, nu se întâmplă nici una, nici alta.

Avem în derulare 315 procese împotriva IPJ Prahova, pentru ore suplimentare neplătite. Sunt restanțe și de peste un an, iar un polițist a acumulat între 80 și 200 de ore suplimentare neplătite”.

IPJ Prahova confirmă criza, dar dă alte cifre

Într-un răspuns oficial transmis redacției, conducerea IPJ Prahova admite deficitul de personal, însă îl estimează la doar 10% în cazul Arestului Câmpina.

În același timp, recunoaște că la nivelul Inspectoratului există un deficit general de peste 20% și situații în care durata normală a muncii lunare a fost depășită cu peste 40%.

„Nu putem continua așa. Avem colegi care nu au nicio zi liberă, care muncesc peste program și în weekend, fără să fie recompensați.

Sistemul cedează, iar oamenii pleacă. E un strigăt de ajutor”, mai spune liderul SNPPC Prahova.

Sindicatul speră ca procesele aflate pe rol să fie nu doar un demers juridic, ci și un semnal de alarmă pentru Ministerul Afacerilor Interne.

În prezent, lipsa de personal și supraîncărcarea cu sarcini pun presiune nu doar pe polițiști, ci și pe siguranța întregului proces judiciar.