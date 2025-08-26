Scandal și muzică în parcarea unui supermarket din Ploiești

Șapte persoane au făcut scandal și au ascultat muzică la maximum în parcarea unui supermarket din Ploiești. Pentru tulburarea liniștii, cei șapte au primit amenzi în cuantum de 3.600 de lei.

Polițiștii locali din Ploiești au fost solicitați să intervină, în noaptea de 25/26 august 2025, în jurul orei 04:50, în parcarea unui supermarket situat în zona de nord a municipiului.

Un grup format din șapte persoane tulbura ordinea și liniștea publică prin strigăte și muzică ascultată la intensitate ridicată.

Amenzi de 3.600 de lei

„În urma verificărilor efectuate, persoanele în cauză au fost legitimate și sancționate contravențional, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu amenzi în valoare totală de 3.600 lei.

Poliția Locală Ploiești reamintește cetățenilor că faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială sunt sancționate conform prevederilor legale, în vederea asigurării unui climat de ordine, siguranță și liniște publică pe raza municipiului”, a precizat Poliția Locală Ploiești.