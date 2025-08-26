Angajații din Educație vor primi vouchere de vacanță

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat astăzi ordinul pentru voucherele de vacanță 2025.

Potrivit anunțului oficial, angajații din sistemul de educație cu salarii nete de până la 8.000 lei vor beneficia, în 2025, de vouchere de vacanță.

Acestea au o valoare de 800 lei și acoperă 50% dintr-un pachet turistic de minimum 1.600 lei.

Voucherele pot fi folosite în termen de 12 luni de la alimentarea cardului

Pentru contractele part-time, valoarea voucherelor se calculează proporțional cu norma de lucru.