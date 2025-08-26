Colet întârziat 16 zile la Atlas Motors. Reacția societății

Din ce în ce mai multe persoane se plâng de firmele de curierat, mai ales în cazurile în care destinatarul coletului este în afara României. Este și cazul unei ploieștence care reclamă următoarea situație:

„Doresc să semnalez o totală lipsă de profesionalism și respect pe banii clienților firmei de curierat Atlasib Ploiești.

Pe lângă faptul că nu se ofera bon fiscal/chitanță pentru serviciile oferite (aici se pot sesiza instituțiile abilitate), nu se respectă programul de funcționare expus atât pe site cât și pe ușă.

În linii mari să vă povestesc cum o femeie însărcinată este pusă de 3 ori pe drumuri aici la Ploiești pt că nu se răspunde la telefon, de 2 ori pun pe drum și persoana ce urma să primească coletul, iar un colet care trebuia livrat în 4-5 zile ajunge după 16 zile.

Noi pentru fiecare kg depășit achităm în plus, însă ei nu achită nicio taxă de penalizare pt întârziere.

În data de 07.08 (joi) pun coletul la Agenția Atlasib Ploiești, Str. Targovistei nr 3 știind ca tot joi, dar seara pleacă transportul către Messina Italia cu livrare în 12.08 la spusele agentului căruia i-am plătit, repet, fără să primesc bon fiscal.

În data de 12.08 persoana care urma să îl primească se prezintă la agenție pt a verifica dacă a ajuns și i se explică că fiind perioada concediilor acestea vin doar de 2 ori pe lună și pe 22.08 se vor livra (vineri).

Intrigată ca am fost mințită, revin la Ploiești pt a doua oară dorind explicații, însă aceștia spun că nu are cum că se va livra dar pt că urmează ziua de Sf Marie 15.08 când nu se lucra, să încerce destinatarul pe data de 16.08 sâmbătă că se rezolvă …. ce credeți???? MINCIUNI

Revin a treia oară cu poza planului de sarcină la purtător să vadă că nici la ginecolog nu ajung săptămânal ca la agenție, le spun că știu de programul redus impus pe perioada concediilor, sună și ei mai departe și stupoare… află că așa este, că își cer scuze și vineri 22.08 se va livra.

Stupoare, pentru că vineri 22.08 nu puteam pleca de la locul de muncă sun de la ora 15:40 non stop am peste 15 apeluri și nu mi se răspunde chiar dacă aveau program până la ora 17:00.

Am rugat din nou destinatarul să meargă la agenția din Messina să verifice, în ciuda faptului că stătea la o distanță considerabilă de agenție și în sfârșit după lungi încercări… sosise. Doamna de acolo a știut și a fost corectă de la bun inceput, însă de la Ploiești am primit doar aroganță, neprofesionalism și informații eronate pe un serviciu plătit”, a scris ploieșteanca.

Răspunsul Atlas Motors – (Atlassib)

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Atlas Motors au transmis următorul punct de vedere cu privire la situația relatată.

„Bună ziua. Referitor la solicitarea dumneavoastră vă comunicăm următorele:

Firma noastră se numeste Atlas Motors S.R.L., firma „Atlassib” nu mai există de ceva timp. Acest lucru este specificat pe toate documentele primite de către client.

2. Pentru toate trimiterile se eliberează factură fiscală direct din programul de coletărie, program care eliberează și AWB-ul fiecărei expediții – am verificat și coletul este înregistrat, având număr de awb deci automat are și factură fiscală eliberată.

3. Nu pot să certific discuțiile între angajatul de la Ploiești și client dar în perioada lunii august, luna de concedii în special în Italia, programul nostru este limitat la o singură plecare pe săptămână, respectiv în ziua de luni din Ploiești și marți din Sibiu, hub-ul nostru principal. În perioadele normale avem două plecări către Italia, cea de-a doua fiind joi din Ploiești și vineri din Sibiu. Dacă coletul a fost depus joi, 07.08 el nu avea cum să plece din Sibiu decât în data de 12.08. Era imposibil deci să ajungă în 12.08 la Messina. Repet, nu pot să știu cum a decurs discuția dar cred că a fost o neînțelegere sau o lipsă de elocvență a agentului nostru.

4. Legat de câte ori s-a deplasat clienta la sediul agenției și de câte ori a sunat, din nou este o chestie de opțiune personală. Având numarul de awb putea verifica pe site și ar fi observat că acel colet a părăsit România în data de 12.08. Mai mult, dacă nu a reușit să ia legătura telefonic cu Ag. Ploiești, aveam un număr de call-center la care putea reclama problema mai devreme de 22.08, data la care a trimis o reclamație pe e-mail.

5. Ajungem în Italia unde se întâmplă adevărata problemă. Într-adevar este impardonabil ca acel colet să ajungă în 14.08 la Padova, hub-ul principal din Italia, și să fie ridicat de client în Messina doar în 22.08. Aici este o anchetă în curs, mai complicată de faptul că în Messina lucrăm cu un colaborator, un magazin românesc, și, nefiind angajatul nostru direct, este mai greu să determinăm cauzele problemei. Preliminar am înțeles că doamna de la magazin ar fi fost în concediu în 15.08 și nu a vrut să vină la mașină pentru a prelua acel colet și încă două (apropos de cât de „corect” este doamna de la Messina) și coletele au ajuns în capăt de linie, fiind livrate de următoarea cursă care a fost în 22.08. Dar, fiindcă mereu este și un „dar”, după cum v-am spus încă cercetăm problema.

Regretăm foarte mult incidentul și suntem de acord să despăgubim clientul conform regulamentelor noastre interioare”, a transmis, pentru Observatorul Prahovean Răzvan Paraschivu, directorul zonal Sud al Atlas Motors S.R.L.