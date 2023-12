Pățania unor ploieșteni care au trimis un colet în străinătate, prin Fan Courier, și coletul nu a ajuns la destinație

Într-o situație neplăcută s-a văzut un cuplu de ploieșteni, Cosmin și Elena S., care ne-a semnalat faptul că a trimis la sfârșitul lunii septembrie, prin Fan Courier, un colet la fiica lor, aflată la studii în Regatul Țărilor de Jos, iar coletul „s-a pierdut” pe drum.

Potrivit spuselor lui Cosmin S., coletul conținea un laptop, un aparat de îngrijire personală, câteva obiecte de îmbrăcăminte și bijuterii. Valoarea totală estimată, potrivit facturilor puse la dispoziție de păgubiți, era de peste 5.000 de lei.

Conform traseului coletului, atât cât a putut fi verificat, acesta a ajuns în Regatul Țărilor de Jos (fosta Olanda), dar partenerul Fan Courier de acolo susține că „nu s-a reușit livrarea”. Apoi coletul s-a pierdut „în neant”.

Din schimbul de mailuri dintre păgubit și Fan Courier reiese clar că cei de la Fan Courier știu că respectivul colet nu a ajuns la destinație și i-au cerut clientului să trimită facturi ale obiectelor pe care pachetul le conținea. De ce? Nu este foarte clar având în vedere că nu se putea proba în niciun fel conținutul coletului, decât dacă era deschis și, cum acesta era pierdut, acest lucru, teoretic, era imposibil.

Oricum, în calcularea sumei propuse pentru despăgubire, nu a intrat niciun moment valoarea obiectelor din colet, această despăgubire fiind calculată în funcție de taxa de transport plătită de client.

„Din cauza nelivrarii expeditiei cu AWB numarul 3xxxxxxxxxxx1, preluata de catre societatea noastra in data de 27.09.2023 de la S. ELENA – Ploiesti pentru TEODORA S. – Olanda/ Enschede si predata partenerului extern din reteaua EURODIS in data de 29.09.2023 cu AWB numarul 7xxxxxxxxxxx8, FAN Courier va acorda conform oferta FAN o despagubire in valoare totala de 1456.2 RON, reprezentand de 5 ori taxa de transport in valoare de 1213.5 RON si taxa de transport incasata in valoare de 242.7 RON.”, se arată în mailul trimis către client.

Este adevărat, coletul a ajuns în țara de destinație, dar ce vină au ploieștenii că li s-a pierdut acolo? Normal că s-au întors împotriva Fan Courier, compania de curierat cu care aveau relația contractuală.

Răspunsul Fan Courier la situația semnalată

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Fan Courier ne-au comunicat următorul punct de vedere:

„Pentru fiecare expediție pe care o realizează prin intermediul FAN Courier, orice client, persoană fizică sau juridică, își exprimă acordul că a luat la cunoștință și este de acord cu „Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale” unde sunt mentionate următoarele:

„FAN COURIER EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, după cum urmează: …….. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.”

În același timp, conform legislației în vigoare, FAN Courier nu cunoaște conținutul coletului/coletelor sau valoarea acestuia/acestora. FAN Couriei are obligația și își asumă prin contract preluarea, transportul și livrarea expediției. În cazul în care nu își îndeplinește misiunea, are obligația de a despăgubi clientul în limitele prevăzute de OUG13/2013, art 46. Prevederea se aplică tuturor operatorilor poștali și de curierat.

FAN Courier oferă clientului care reclamă despăgubirea de 5 ori taxa de transport încasată conform contractului.”

Declararea valorii sau asigurarea coletului singurele opțiuni valabile

Din păcate coletele neasigurate sau fără valoare declarată sunt cele mai „pasibile” de a fi pierdute. Coletul trimis în Regatul Țărilor de Jos nu avea nici asigurare, nici valoarea declarată, ceea ce l-a făcut mai ușor de „pierdut”.

Nu există nicio garanție că un colet trimis va ajunge la destinație, indiferent de numele transportatorului. Dacă un colet este pierdut, păgubitul se poate întoarce împotriva transportatorului doar în baza legală. Iar, în cazul în care coletul nu are cele menționate mai sus, despăgubirea legală se calculează doar în baza taxei de transport plătită.

Există totuși, în cazul prezentat, un semn de întrebare cu privire la motivele pentru care ploieștenilor li s-au solicitat, de către Fan Courier, documentele de proveniență ale obiectelor din colet având în vedere că acestea nu au constituit niciun moment baza vreunui calcul a despăgubirii sau orice altceva pentru identificarea coletului pierdut în Regatul Țărilor de Jos.

LATER EDIT: După ce Observatorul Prahovean a solicitat detalii despre situație la Fan Courier, în cursul zilei de astăzi, clienta a primit un mail prin care era informată că respectivul colet s-ar afla totuși în depozitul Fan Courier din Oradea!!!!

(Revenim cu detalii)