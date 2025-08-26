Accident pe DN1 la Comarnic. Trafic oprit spre Ploiești

Traficul rutier pe DN1 este oprit pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în zona localității Comarnic, din cauza unui accident rutier.
Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la km 108 și au fost implicate două autoutilitare.
În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, aflată în evaluare medicală la fața locului.
Circulația rutieră este restricționată pe sensul de mers către Ploiești, desfășurându-se pe un singur fir, alternativ pentru ambele direcții, valorile de trafic fiind ridicate.
Se estimează reluarea circulației în jurul orei 14:00.
Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării distanței regulamentare de deplasare.
Un bărbat în vârstă de 48 de ani aflat la volanul unui autoturism a intrat într-o mașină condusă de o femeie, în vârstă de 28 ani. În urma coliziunii femeia a fost rănită.
UPDATE: Traficul a fost reluat în condiții normale în zona producerii accidentului rutier.