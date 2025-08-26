Accident pe DN1 la Comarnic. Trafic oprit spre Ploiești

Traficul rutier pe DN1 este oprit pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în zona localității Comarnic, din cauza unui accident rutier.

- Publicitate -

Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la km 108 și au fost implicate două autoutilitare.

În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, aflată în evaluare medicală la fața locului.

Circulația rutieră este restricționată pe sensul de mers către Ploiești, desfășurându-se pe un singur fir, alternativ pentru ambele direcții, valorile de trafic fiind ridicate.

Exclusiv Judecătorii Curții de Apel Ploiești protestează. Nu se mai țin procese! Judecătorii Curții de Apel Ploiești își suspendă activitatea din cauza proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților inițiat de Guvernul Bolojan. Surse din instituție au...

- Publicitate -

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 14:00.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării distanței regulamentare de deplasare.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani aflat la volanul unui autoturism a intrat într-o mașină condusă de o femeie, în vârstă de 28 ani. În urma coliziunii femeia a fost rănită.

- Publicitate -

UPDATE: Traficul a fost reluat în condiții normale în zona producerii accidentului rutier.