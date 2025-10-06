Dacia lansează modele facelift. Cum arată Logan și Sandero

Dacia anunță lansarea modelelor facelift pentru Logan, Sandero și Jogger. Pe lângă modificările de design, acestea vin și cu motoare hibride.
Noua motorizare Hybrid 155 este de acum disponibilă pe Jogger și, din ultimul trimestru al anului viitor, pe Sandero Stepway.
Logan
Potrivit descrierii oficiale, „designul său îndrăzneț, echipamentele noi și spațiul generos, Logan se reinventează pentru a oferi funcționalitate, robustețe și o notă de modernitate”
Partea frontală este una nouă, are linii mai îndrăznețe, culori noi și interior complet reproiectat.
Sandero
Se face remarcat prin designul reînnoit și noua culoare Sandstone. Detaliile au fost gândit pentru a reflecta o identitate modernă și îndrăzneață păstrând în același timp esența formelor sale specifice, echilibrate.
Jogger
7 locuri, în diferite moduri de configurație, disponibile în 2/5/7 locuri. Al treilea rând de locuri este detașabil 50/50, pentru flexibilitate optimă. Grila față și farurile au fost reproiectate pentru o identitate vizuală mai puternică.
Motorizări
Motorizarea hybrid 155:
Lansată inițial pe Bigster, noua motorizare hybrid 155 este de acum disponibilă și pe Jogger – înlocuind versiunea hybrid 140 – și va fi disponibilă din trimestrul 4 al anului viitor și pe Sandero Stepway — care va beneficia astfel, pentru prima dată, de un sistem de propulsie electrificat.
Eco-G 120: prima motorizare GPL disponibilă cu transmisie automată
Dacia are în gamă motorizări cu alimentare dublă benzină-GPL pe întreaga gamă de modele termice, sub eticheta Eco-G.
TCe 100
Motorul turbo pe benzină de 1,0 l cu 3 cilindri de pe Sandero și Logan furnizează acum 100 CP (față de 90 CP anterior) și rămâne asociat cu o cutie de viteze manuală în 6 trepte.