Cele mai populare jocuri de casino, de la un continent la altul

De la un continent la altul, pasiunile oamenilor când vine vorba de jocuri de casino pot diferi. Americanii sunt mari fani ai sloturilor și ai pokerului, în timp ce jocuri precum ruleta sunt mult mai practicate în America de Sud. În Europa găsim un mixt interesant, în timp ce asiaticii au alte preferințe.

Așadar, iată care sunt principalele preferințe ale oamenilor din diverse colțuri ale globului:

America de Nord: sloturi, poker, blackjack și ruletă

America de Sud: ruletă, poker, bingo și sloturi

Europa: ruletă, poker, sloturi și blackjack

Asia: baccarat, sic bo, pai gow poker și pai gow tiles și sloturi

Oceania: sloturi, ruletă și blackjack

Africa: ruletă, blackjack, zaruri și sloturi

America de Nord se remarcă prin multitudinea de cazinouri disponibile

Americanilor le datorăm multe, printre care și invenția sloturilor. Nu doar că au fost create aici, dar au fost și îmbunătățite de la un deceniu la altul. Iar sloturile rămân în continuare în topul preferințelor jucătorilor din SUA. De asemenea, pokerul a fost dus la un alt nivel de americani, iar aici sunt organizate cele mai importante turnee din lume.

Blackjack-ul este un alt joc întâlnit în toate cazinourile americane, în timp ce ruleta stârnește și ea multă distracție. De fapt, americanii au și propria versiune a ruletei, dar ea nu e așa populară deoarece avantajul jucătorilor e mai mic decât la cea europeană.

În America de Sud se pune accent pe distracția online

În America de Sud, accentul este în special pe distracția din mediul online. Obiceiurile diferă de la o țară la alta. Brazilienilor le place mult pokerul online, care e un fenomen în această țară. În alte țări, ruleta se află la putere. Sloturile sunt și ele omniprezente, în timp ce jocul de bingo este foarte popular în țări precum Argentina și Chile.

Europenii au piața cel mai bine reglementată

Piața jocurilor de noroc este foarte bine reglementată în Europa. Acest lucru face ca jocurile să fie accesibile atât în mediul online, cât și terestru, în majoritatea țărilor. Sloturile au un succes uriaș atât în cazinourile online, cât și în săli și cazinouri.

De asemenea, ruleta se bucură de un succes semnificativ. Regina jocurilor de casino a fost inventat în Europa și rămâne în topul preferințelor datorită regulilor simple de joc și vitezei cu care se pot acumula câștiguri în timpul sesiunilor faste. La fel ca la sloturi, totul depinde de noroc, până la urmă, însă șansele să ai parte de o experiență cât mai plăcută cresc în cazul în care înțelegi cum funcționează cele mai populare strategii ruleta.

Pokerul și blackjack-ul sunt alte două jocuri foarte populare în Europa, fiind două jocuri de casino la care norocul contează mult mai puțin decât la sloturi sau ruletă. La poker s-a dovedit în nenumărate rânduri că norocul contează doar pe termen scurt, jucătorii de succes bazându-se pe strategii bine puse la punct, pe estimări corecte ale șanselor, pe citirea adversarilor și așa mai departe. Iar la blackjack, aplicarea strategiei de bază face ca avantajul Casei să scadă chiar și sub 1%.

Asiaticii au obiceiuri diferite

În Asia nu se pot practica jocuri de noroc peste tot, dar cazinourile din țările în care acest lucru este permis sunt adevărate bijuterii. Ele atrag turiști din toate colțurile Asiei. Ce-i drept, aici obiceiurile sunt diferite față de celelalte zone ale globului. Deși sunt disponibile și jocurile cu care suntem obișnuiți, se pune accent pe baccarat, sic bo, pai gow poker și pai gow tiles. Desigur, sloturile se bucură și ele de succes, însă sunt adaptate la cultura locală.

Australienii iubesc pokies (sloturile)

În Australia, cele mai populare sunt sloturile. Doar că australienii numesc aceste aparate pokies. De unde această denumire? Are legătură cu vremurile de început ale acestor jocuri, care erau bazate pe cărți de joc. Doar denumirea diferă, pentru că formatul este același. Ruleta și blackjack-ul sunt și ele populare în Australia și celelalte țări din Oceania. De asemenea, se joacă mult și la pariuri sportive. Piața este reglementată și sunt reguli stricte pentru păstrarea jocului responsabil.

Ce se joacă africanii?

E important de menționat că jocurile de noroc nu sunt legale peste tot în Africa. Totuși, acolo unde este permis, principalele alegeri sunt blackjack, ruletă, zaruri și sloturi. De fapt, pe continentul african sunt mai multe fabrici de aparate tip slot machine.

Resursele de aici și mâna de lucru relativ ieftină fac din unele țări africane locul potrivit pentru a construi aceste aparate. Mai mult, africanii sunt mari fani pariuri sportive și mizează în special pe Premier League, cel mai popular campionat de fotbal de pe tot continentul. Loteriile se bucură și ele de succes în Africa.