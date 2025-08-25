- Publicitate -

Începe Litoralul pentru toți. 53 lei/noapte la două stele

”Litoralul Pentru Toți”, destinat turiștilor care vor să-și petreacă vacanța la mare în extrasezon, la prețuri reduse, se va derula în  perioada 1 septembrie – 15 octombrie.

În program s-au înscris 62 de hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile de pe litoralul românesc.

Tarifele pornesc de la 53 lei/noapte/persoană la un hotel de două stele și ajung până la 140 lei persoană/noapte la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus.

Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), estimează că aproximativ 20.000 de turiști vor ajunge pe litoral în extrasezon.

„Litoralul pentru toți nu este relevant, este un program bun, ajută, dar nu este fundamental. În mod normal la mare vin 1,4 milioane de oameni, iar pe „Litoralul pentru toți” dacă se fac 20.000. Nu schimbă fundamental datele problemei. De obicei cam 40-50 de hoteluri se înscriu în acest program, mulți nu vor vrea să intre, pentru că mergându-le prost sezonul închid mai devreme”, spune Burcea.

Acesta a declarat pentru termene.ro că 2025 a fost un an slab pentru hotelierii de pe litoralul românesc în special din cauza schimbării condițiilor de acordare a voucherelor de vacanță.

În plus, multe hoteluri se vor închide mai devreme anul acesta din cauza lipsei de turiști, care preferă să-și petreacă vacanțele în Bulgaria, Grecia sau Turcia.

