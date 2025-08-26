Fost candidat la prezidențiale, cercetat pentru coruperea unui minor

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este cercetat penal într-un dosar de corupere sexuală a unui minor.
Acesta este acuzat că i-a trimis mesaje unui băiat de 15 ani, pe care ar fi încercat să îl convingă să întrețină relații intime cu el, potrivit Antena 3.
Bărbatul a fost dat pe mâna anchetatorilor de „Justițiarul de Berceni”.
„În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare”, a transmis Poliția Capitalei.
Suspectul, care a candidat la Președinția României din partea Partidului Noua Românie, a fost plasat sub control judiciar.