Scene șocante la Beach, Please. Un băiat de 15 ani a ajuns la spital

Accidentul grav a avut loc Beach, Please. Un băiat de 15 ani a fost îndemnat de artistul său preferat, rapperul american, Destroy Lonely, să sară de pe scenă, potrivit stiripesurse.ro. Puștiul a ajuns direct la spital, la terapie intensivă.

Totul ar fi avut loc după pe adolescentul, în vârstă de 15 ani, ar fi fost îndemnat de rapperul american, Destroy Lonely, să sară în public.

În cădere, puștiul s-a lovit grav de gardul care separa publicul de scenă. Acesta a ajuns la spital, la Terapie Intensivă.

„Scene de groază la Beach, Please! Raperul Destroy Lonely a pus un tânăr de 15 ani să sară de pe scenă! E la terapie intensivă!

Tânărul și-a dorit să ajungă pe scenă alături de cântărețul american, iar visul său a fost îndeplinit. După ce s-a bucurat circa un minut de compania artistului, acesta i-a cerut să sară direct de pe scenă, care are peste 3 metri înălțime.

Atât în declarația tânărului cât și în imagini se vede cum tânărului îi este frică și ezită, dar rapper-ul insistă:”Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?”

Apoi îl prinde chiar de hanorac împingându-l să sară, moment în care băiatul se aruncă în gol.

Din păcate, a sărit exact cu pieptul pe gardul despărțitor care separă scena de public, suferind o contuzie pulmonară și leziuni pe ficat și rinichi, precum și la picioare.

Tânărul se află acum la ATI, în stare stabilă și va avea nevoie de mai multe săptămâni de recuperare.

Cântărețul care l-a presat pe tânăr să comită gestul care a provocat accidentarea și-a continuat nestingherit concertul.

În urma acestui eveniment, organizatorii au interzis urcarea pe scenă a oricărui spectator, chiar dacă este invitat de un artist, pentru că, după cum se vede, există și artiști iresponsabili, cărora nu le pasă că rănesc spectatori”, a scris psihiologul Mihai Copăceanu pe Facebook.

Reacția lui Shelly, organizatorul evenimentului

„Suntem alături de tânărul care a suferit o accidentare aseară, în timpul unui moment spontan petrecut pe scenă. Credem că incidentul a fost provocat de o atitudine iresponsabilă a artistului care l-a invitat pe scenă și l-a îndemnat să sară. De aceea, de azi, avem o regulă nouă la festival: de azi niciun participant nu mai are acces pe scenă, chiar dacă este invitat de artist. Deși este un lucru care se întâmplă în mod frecvent la astfel de evenimente, iată că poate duce la evenimente neplăcute sau riscante.

Echipajele medicale de la fața locului au intervenit imediat, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital. A primit îngrijirile medicale de care are nevoie, am aflat că este stabil și că este sub supraveghere pentru următoarele câteva zile. Sperăm să se recupereze cât mai repede și ne pare foarte rău că i s-a întâmplat așa ceva. Am încercat să luăm legătura cu el și cu părinții lui, vrem să îi sprijinim cu orice au nevoie.

Condamnăm gestul lui Destroy Lonely și credem că a fost iresponsabil ce a făcut, cu atât mai mult cu cât are mulți ani de experiență și multe concerte și ar trebui să aibă un alt comportament”, a spus Andrei Șelaru, potrivit stiripesurse.ro

Foto sursă: stiridecluj.ro