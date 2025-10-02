Mesaj Ro Alert în Ploiești. A dispărut un copil de 10 ani

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, la solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție, a emis un mesaj de tip Ro Alert privind dispariția unui copil de zece ani.

- Publicitate -

UPDATE: Copil a fost găsit. Detalii în articolul de aici: Copilul dat dispărut la Ploiești, găsit în timp record cu ajutorul RO-Alert și Observatorul Prahovean

Este vorba de Andrei Nicolae Dumitrache, care a plecat în această dimineață de acasă și nu s-a mai întors.

Semnalmente: aproximativ 150 cm înălțime, 30 de kilograme, par brunet și ochi căprui.

Social Vineri seară începe încălzirea apartamentelor racordate la Termo Ploiești Operatorul de termoficare Termo Ploiești anunță începerea sezonului de încălzire 2025-2025 astăzi, 3 octombrie. „Termo Ploiești informează că, începând cu 3 octombrie, va fi demerată...

- Publicitate -

La momentul plecării, minorul purta un tricou alb cu mânecă scurtă și pantaloni de trening bleumarin, cu inscripții albe și verzi.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.