Copilul dat dispărut la Ploiești, găsit în timp record cu ajutorul RO-Alert și Observatorul Prahovean

Copilul de 10 ani, dat dispărut astăzi la Ploiești, a fost găsit în timp record. La doar câteva ore de la sesizarea dispariției, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. Acesta a fost reperat în zona magazinului ATAC, zona Jumbo, de lângă Ploiești.

- Publicitate -

Surse din cadrul anchetatorilor susțin că bărbatul care l-a găsit și a alertat autoritățile l-a recunoscut din articolul publicat de Observatorul Prahovean aici: Copil în vârstă de 10 din Ploiești, dat dispărut. L-ați văzut?

„Găsit în mai puțin de o oră, cu ajutorul comunității și al mesajului Ro-Alert. Un minor de 10 ani, a cărui dispariție a fost semnalată, a fost găsit în siguranță, în localitatea Blejoi la mai puțin de o oră după emiterea unui mesaj Ro-Alert.

Mulțumim cetățeanului care a dat dovadă de spirit civic și a oferit informații valoroase, contribuind decisiv la rezolvarea rapidă a cazului.

Social Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților noastre, în special pentru cei tineri. În timp ce aceste platforme oferă, într-adevăr, beneficii, cum...

- Publicitate -

Acest rezultat arată cât de important este parteneriatul dintre comunitate și autorități în protejarea vieții și a siguranței celor dragi.

Rămânem alături de cetățeni, pentru ca fiecare dintre noi să fie în siguranță”, este mesajul transmis de IJP Prahova, cu ocazia găsirii minorului dispărut.

Acesta se află acum, în custodia poliției și va fi predat familiei.