- Publicitate -

Copilul dat dispărut la Ploiești, găsit în timp record cu ajutorul RO-Alert și Observatorul Prahovean

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

Lasă un comentariu

Copilul de 10 ani, dat dispărut astăzi la Ploiești, a fost găsit în timp record. La doar câteva ore de la sesizarea dispariției, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert. Acesta a fost reperat în zona magazinului ATAC, zona Jumbo, de lângă Ploiești.

- Publicitate -

Surse din cadrul anchetatorilor susțin că bărbatul care l-a găsit și a alertat autoritățile l-a recunoscut din articolul publicat de Observatorul Prahovean aici: Copil în vârstă de 10 din Ploiești, dat dispărut. L-ați văzut?

„Găsit în mai puțin de o oră, cu ajutorul comunității și al mesajului Ro-Alert. Un minor de 10 ani, a cărui dispariție a fost semnalată, a fost găsit în siguranță, în localitatea Blejoi la mai puțin de o oră după emiterea unui mesaj Ro-Alert.

Mulțumim cetățeanului care a dat dovadă de spirit civic și a oferit informații valoroase, contribuind decisiv la rezolvarea rapidă a cazului.

Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților noastre, în special pentru cei tineri. În timp ce aceste platforme oferă, într-adevăr, beneficii, cum...
- Publicitate -

Acest rezultat arată cât de important este parteneriatul dintre comunitate și autorități în protejarea vieții și a siguranței celor dragi.

Rămânem alături de cetățeni, pentru ca fiecare dintre noi să fie în siguranță”, este mesajul transmis de IJP Prahova, cu ocazia găsirii minorului dispărut.

Acesta se află acum, în custodia poliției și va fi predat familiei.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

4 COMENTARII

  1. Speram ca toți minorii dispăruți și numai, sa primească același „tratament ” (RoAlert),sa beneficieze de aceeași mobilizare și sa nu fie condiționați de un anumit nr de ore pt a fi declarați disparuti.
    Felicitări oricum organelor implicate.

  3. „Găsit în mai puțin de o oră”, atunci intreb si eu pe cei care gestioneaza RO-Alert SRL, ce rost a mai avut alerta de la ora 06 dimineata??? Penibil! Sa ne asteptam si la mesaje publicitare?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

2
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

0
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...
Eveniment

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

0
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? NN Asigurări de Viață participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Social

Riscul social media apare când înlocuiește interacțiunile reale

0
Rețelele de socializare au devenit parte integrantă a vieților...
Eveniment

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

0
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

4
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

6
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Versurile lui Flick, Domnul Rimă pentru colegii de liceu din Câmpina

Luiza Toboc -
Sebastian Andrei Filcea, cunoscut de  o țară întreagă drept...

Degajări de copaci, în Prahova, din cauza ploii și vijeliilor

Luiza Toboc -
Luna octombrie a adus vreme rea în Prahova. Inspectoratul...

„Casă de piatră” celor ce spun „DA” la Ploiești și Câmpina

Observatorul Prahovean -
Observatorul Prahovean continuă rubrica dedicată cuplurilor din Ploiești și...

DIICOT. Bărbat reținut pentru acte de terorism în România

Roxana Tănase -
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a...
- Publicitate -

Noi imagini de pe lotul 3 din Autostrada A7 Ploiești – Buzău

Luiza Toboc -
 Au apărut noi imagini de pe lotul 3 Pietroasele...

Eroare de sistem Ro Alert cu mesajul privind dispariția unui copil din Ploiești 

Marius Nica -
Mai mulți cititori ne-au semnalat că în această dimineață...

Lista zonelor din Prahova fără curent electric din cauza vremii

Marius Nica -
Prahova se află astăzi sub cod portocaliu de vreme...

Femeie dată disparută în Prahova. Apelul Poliției

Roxana Tănase -
O femeie în vârstă de 38 de ani, din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean