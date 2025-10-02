Copil în vârstă de 10 din Ploiești, dat dispărut. L-ați văzut?

Polițiștii din Ploiești sunt în alertă după ce o familie a reclamat astăzi la Secția 3 dispariția copilului, un băiat în vârstă de 10 ani.

UPDATE: Copil a fost găsit. Detalii în articolul de aici: Copilul dat dispărut la Ploiești, găsit în timp record cu ajutorul RO-Alert și Observatorul Prahovean

Andrei Nicolae Dumitrache a plecat în această dimineață de acasă și nu s-a mai întors.

Semnalmente: aproximativ 150 cm înălțime, 30 de kilograme, par brunet și ochi căprui.

La momentul plecării, minorul purta un tricou alb cu mânecă scurtă și pantaloni de trening bleumarin, cu inscripții albe și verzi.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minorul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.