Un nou cod galben de căldură anunțat în Prahova

David Mihalache
David Mihalache

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic, avertizare valabilă la nivelul județului.

Atenționarea ANM este valabilă în intervalul duminică, 10 august, ora 10.00 – luni, 11 august, ora 10.00.

În această perioadă, se va resimți un val de căldură persistent, dar și disconfort termic ridicat.

Potrivit ANM, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cine concertează astăzi la Ploiești

Republica de sub castani, eveniment organizat de Primăria Ploiești, continuă astăzi cu noi concerte. Astfel, duminică, 10 august, pe scena amplasată în zona sediului Conpet...
„Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 17…21 de grade”, a anunțat ANM.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
