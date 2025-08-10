Un nou cod galben de căldură anunțat în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic, avertizare valabilă la nivelul județului.

Atenționarea ANM este valabilă în intervalul duminică, 10 august, ora 10.00 – luni, 11 august, ora 10.00.

În această perioadă, se va resimți un val de căldură persistent, dar și disconfort termic ridicat.

Potrivit ANM, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 17…21 de grade”, a anunțat ANM.