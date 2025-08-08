- Publicitate -

De ce nu poate fi dată în folosință noua creșă din Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Inaugurată în luna ianuarie de ministrul Dezvoltării, singura creșă din Ploiești construită după 1989 nu poate fi dată în folosință. Asta deoarece nu există personal care să aibă grijă de copii.

- Publicitate -

Din articol

Inaugurare cu fast

Pe 14 ianuarie, prima creșă construită în Ploiești după Revoluție a fost inaugurată, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Investiția, cu o valoare de peste 11,8 milioane de lei, a fost derulată de Compania Națională de Investiții (CNI).

Contractul de finanțare pentru construirea creșei de pe strada Aleea Strunga din Ploiești, derulat prin CNI, a fost semnat în septembrie 2022.

Valoarea proiectului a fost de peste 11,8 milioane lei. Finanțarea pentru acest proiect a fost asigurată de către Ministerul Dezvoltării, prin PNRR. Creșa are o capacitate de 40 de locuri, respectiv pentru patru grupe de copii. Vezi AICI cum arată.

Eveniment

Accident mortal în această dimineață pe DN1B, lângă Mizil

Un accident mortal s-a produs în această dimineață pe DN1B, în localitatea Amaru din județul Buzău, la aproximativ 14 km de Mizil. La locul evenimentului...
- Publicitate -

Proiectul a inclus construirea unei creșe dotată cu săli de joacă, dormitoare, sală de masă, grupuri sanitare și spații de așteptare pentru părinți. Totodată, creșa este prevăzută cu spații tehnice și administrative.

„Creșa din municipiul Ploiești este finanțată prin acest mecanism. Este o creșă eficientă energetic, care îndeplinește toate condițiile de eficiență energetică”, declara atunci Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Creșa stă închisă din cauza lipsei de personal

Șapte luni mai târziu, creșa este tot nefuncțională. Iar șansele ca aceasta să fie deschisă pe 8 septembrie, când începe noul an școlar, sunt minime. Motivul este unul ”clasic”: lipsa de personal.

Ministerul Educației nu a reușit până acum să deblocheze cele 18 posturi necesare pentru îngrijirea a 40 de copii, cât este capacitatea unității. Abia astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de guvern se află un memorandum semnat de Daniel David, ministrul educației și cercetării. Acesta solicită deblocarea posturilor, potrivit actualitateaprahoveana.ro. În situația creșei de la Ploiești se află alte 18 creșe din întreaga țară, construite prin același program guvernamental, .

- Publicitate -

”În vederea îndeplinirii, jalonului și țintei cu termen limită trimestrul IV 2025 privind procesul de operaționalizare al unităților de învățământ preuniversitar (creșe), propunem aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și creșele autorizate și finalizate în cadrul programelor anterior menționate, prevăzute în Anexa la prezentul memorandum” se arată în documentul official care poate fi accesat AICI

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu a declarat:

”Primăria a obținut toate autorizațiile și avizele necesare, de la ISU, ITM, DSP, DSV, ARACIP. Ministerul Educației trebuie să angajeze personalul. Înțeleg că s-a făcut o solicitare la Ministerul Muncii pentru deblocarea angajărilor la creșele construite pe fonduri europene, cum este și cea de la Ploiești”

Părinți umiliți la cozi

An de an, la Ploiești este ”omor” la înscrierea copiilor la creșe pentru că numărul de copii este mult mai mare decât cel al locurilor. Astfel, în fiecare vară,  sute de părinți, unii cu copiii în brațe, au stat cu orele la Creșa nr. 39 din Ploiești pentru depunerea dosarelor de înscriere a micuților la creșele din municipiu. Observatorul Prahovean a relatat AICI această situație.

Administrație

Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații

Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă în mai multe cartiere ale orașului. Astfel, de la începutul lunii iulie și până acum, s-a...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

1
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

2
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Petrolul a ratat transferul jucătorilor de la FCSB

0
Transferul a doi jucători de la FCSB la Petrolul...
Eveniment

Străzi închise în centrul Ploieștiului pentru show-ul cu drone

0
Show-ul cu drone programat să sâmbătă seara în zona...
Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Al doilea weekend din august aduce în Ploiești, dar...
Viața Prahovei

Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi

0
Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și...
Politic

Axinia (ECR): Europa va plăti taxe uriașe către SUA

0
Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, partid membru al Grupului...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

8
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații

Marius Nica -
Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă...

Autobuzele electrice noi, în trafic la Ploiești

Roxana Tănase -
Cinci dintre cele 22 de autobuze electrice noi achiziționate...

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

Roxana Tănase -
Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății...

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

Roxana Tănase -
Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul...
- Publicitate -

Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

Roxana Tănase -
La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor...

De ce nu se taie copacii înalți din Ploiești. Explicația SGU

Corina Matei -
În contextul intensificărilor episoadelor de vreme severă, tot mai...

Control amplu în autobuzele TCE pentru depistarea blatiștilor

Roxana Tănase -
Un control amplu a avut loc, miercuri dimineață, în...

Parcare cu plată, la bloc, în Ploiești. Cum e la Brașov

Marius Nica -
Invitat recent în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE, primarul Ploieștiului,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean