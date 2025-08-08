De ce nu poate fi dată în folosință noua creșă din Ploiești

Inaugurată în luna ianuarie de ministrul Dezvoltării, singura creșă din Ploiești construită după 1989 nu poate fi dată în folosință. Asta deoarece nu există personal care să aibă grijă de copii.

- Publicitate -

Inaugurare cu fast

Pe 14 ianuarie, prima creșă construită în Ploiești după Revoluție a fost inaugurată, de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Investiția, cu o valoare de peste 11,8 milioane de lei, a fost derulată de Compania Națională de Investiții (CNI).

Contractul de finanțare pentru construirea creșei de pe strada Aleea Strunga din Ploiești, derulat prin CNI, a fost semnat în septembrie 2022.

Valoarea proiectului a fost de peste 11,8 milioane lei. Finanțarea pentru acest proiect a fost asigurată de către Ministerul Dezvoltării, prin PNRR. Creșa are o capacitate de 40 de locuri, respectiv pentru patru grupe de copii. Vezi AICI cum arată.

Eveniment Accident mortal în această dimineață pe DN1B, lângă Mizil Un accident mortal s-a produs în această dimineață pe DN1B, în localitatea Amaru din județul Buzău, la aproximativ 14 km de Mizil. La locul evenimentului...

- Publicitate -

Proiectul a inclus construirea unei creșe dotată cu săli de joacă, dormitoare, sală de masă, grupuri sanitare și spații de așteptare pentru părinți. Totodată, creșa este prevăzută cu spații tehnice și administrative.

„Creșa din municipiul Ploiești este finanțată prin acest mecanism. Este o creșă eficientă energetic, care îndeplinește toate condițiile de eficiență energetică”, declara atunci Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Creșa stă închisă din cauza lipsei de personal

Șapte luni mai târziu, creșa este tot nefuncțională. Iar șansele ca aceasta să fie deschisă pe 8 septembrie, când începe noul an școlar, sunt minime. Motivul este unul ”clasic”: lipsa de personal.

Ministerul Educației nu a reușit până acum să deblocheze cele 18 posturi necesare pentru îngrijirea a 40 de copii, cât este capacitatea unității. Abia astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de guvern se află un memorandum semnat de Daniel David, ministrul educației și cercetării. Acesta solicită deblocarea posturilor, potrivit actualitateaprahoveana.ro. În situația creșei de la Ploiești se află alte 18 creșe din întreaga țară, construite prin același program guvernamental, .

- Publicitate -

”În vederea îndeplinirii, jalonului și țintei cu termen limită trimestrul IV 2025 privind procesul de operaționalizare al unităților de învățământ preuniversitar (creșe), propunem aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante și creșele autorizate și finalizate în cadrul programelor anterior menționate, prevăzute în Anexa la prezentul memorandum” se arată în documentul official care poate fi accesat AICI

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu a declarat:

”Primăria a obținut toate autorizațiile și avizele necesare, de la ISU, ITM, DSP, DSV, ARACIP. Ministerul Educației trebuie să angajeze personalul. Înțeleg că s-a făcut o solicitare la Ministerul Muncii pentru deblocarea angajărilor la creșele construite pe fonduri europene, cum este și cea de la Ploiești”

Părinți umiliți la cozi

An de an, la Ploiești este ”omor” la înscrierea copiilor la creșe pentru că numărul de copii este mult mai mare decât cel al locurilor. Astfel, în fiecare vară, sute de părinți, unii cu copiii în brațe, au stat cu orele la Creșa nr. 39 din Ploiești pentru depunerea dosarelor de înscriere a micuților la creșele din municipiu. Observatorul Prahovean a relatat AICI această situație.

Administrație Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă în mai multe cartiere ale orașului. Astfel, de la începutul lunii iulie și până acum, s-a...