Imagini de la accidentul de elicopter în care au murit baschetbalistul Kobe Bryant și fiica sa, GiGi

UPDATE: Departamentul de Pompieri L.A.: În elicopter s-au aflat 9 persoane. Toate au murit

Alături de Bryant, în elicopter se mai aflau fiica sa și alți trei prieteni. Niciunul nu a supraviețuit impactului cu solul.

Bryant avea 41 de ani, iar fiica sa, Gianna Maria, denumită și GiGi, avea 13 ani.

Aceștia mergeau la Academia Mamba, unde voiau să joace baschet.

Potrivit digi24.ro, soția lui Bryant, Vanessa și celelalte trei fiice ale lor, Natalia, Bianca și nou-născuta Capri (iunie 2019) nu au fost implicate în accident.

Imagini de la locul accidentului:

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE