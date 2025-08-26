- Publicitate -

Mobilizare pentru David, copilul cu un diagnostic crunt

Gabriel Dima
Gabriel Dima

Data:

David Antonescu (13 ani, din Ploiești), este un copil cuminte și sociabil, care are nevoie urgent de ajutorul nostru, al comunității. Acesta a primit, în urma unui control medical, un diagnostic crunt. Luna viitoare, David este programat pentru o intervenție chirurgicală la coloană, iar până la finalul lunii septembrie este necesară strângerea sumei pentru operația care îi va da o viață mai bună.

În acest sens, tatăl său, Toma Antonescu, președintele Asociației Copiilor cu Handicap Fizic din România și al filialei ONG-ului din Prahova, a publicat pe pagina sa de Facebook, un apel la solidaritate pentru fiul său.

David Antonescu, un băiețel de 13 ani din Ploiești care este diagnosticat cu Tetra Pareză Spastică cu Efect Extrapiramidal și Paralizie Cerebrală Infantilă.

În ultimele luni o scolioză foarte avansată i-a degradat foarte rău poziția, respirația și alimentația, motiv pentru care este necesară intervenția chirurgicală cât mai rapidă.Această intervenție chirurgicală se va efectua la Spitalul Monza în București în perioada 27 Octombrie-2 Noiembrie 2025.

Eveniment

Accident pe DN1 la Comarnic. Trafic oprit spre Ploiești

Traficul rutier pe DN1 este oprit pe sensul de mers Brașov-Ploiești, în zona localității Comarnic, din cauza unui accident rutier. Potrivit centrului Infotrafic al Poliției...
Costurile sunt foarte mari, motiv pentru care apelăm la generozitatea, empatia și susținerea financiară a dumneavoastră prin donații, sponsorizări sau alte forme de sprijin financiar.

După intervenția chirurgicală este necesară și obligatorie o perioadă postoperatorie de recuperare zilnică. Această recuperare se va efectua la Clinica Recover din București care trebuie susținută financiar. Din acest motiv este nevoie de găsirea unui spațiu de locuit pentru 3 persoane(2 adulți si pacient) pentru o perioadă de minim 2 luni în apropiere de Clinica Recover, spațiul trebuie să fie situat la parter.

Costurile din facturile proforme reprezintă costuri minime care trebuiesc achitate pînă la șfârșitul lunii Septembrie. Din acest motiv valoarea finală poate ajunge la aproximativ 70.000 Euro,sau chiar mai mult. Orice formă de sprijin financiar v-a contribui enorm și îi v-a oferi o viață mai bună.
„Dumnezeu face minuni prin oameni.”
Pentru Donații, Sponsorizări și alte forme de spijin financiar o puteți face la:
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Titular cont- Antonescu Petru David
LEI: RO74RNCB0512137788690001
EURO:RO47RNCB0512137788690002
USD: RO20RNCB0512137788690003
PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.C.R. SWIFT COD: RNCBROBU
sau
BANCA TRANSILVANIA
Titular cont- Antonescu Petru David
LEI: RO67BTRLRONCRT0269032801
EURO:RO17BTRLEURCRT0269032801
USD: RO21BTRLUSDCRT0269032801
PENTRU TRANSFERURI EXTERNE B.T. SWIFT COD: BTRLRO22
Vă mulțumim tuturor.
Contact: Toma Antonescu tel.0720551648 sau Email: [email protected]

Luiza Toboc -
Mihai Copăceanu, psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții,...

Ediția a treia „Donează un ghiozdan”, la Strejnicu

Corina Matei -
Duminică, 31 august 2025, între orele 09:00 – 18:30,...

Ce poți face la Republik Fest Ploiești. Lista evenimentelor

Marius Nica -
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

Marius Nica -
ANAF a lansat o campanie de informare publică privind...

