Cum poate fi combătută ambrozia în Ploiești

Ambrozia este o plantă cu potențial alergen ridicat, iar combaterea ei este esențială pentru sănătatea întregii comunități. Odată cu vara, ambrozia a început să-și facă simțită prezența în Ploiești și, din ce în ce mai mulți locuitori au început să resimtă efectele dăunătoare ale acesteia.

Cu toate că, încă de la apariția plantei, SGU Ploiești a efectuat intervenții mecanizare asupra culturilor de ambrozie din oraș, aceasta nu a putut fi eradicată complet. Eficiența acțiunilor depinde, în mare parte, și de sprijinul locuitorilor din Ploiești.

Astfel, pe perioada execuției intervențiilor, cetățenii sunt rugați să-și mute mașinile din parcări sau din spațiile unde există ambrozie, facilitând astfel intervențiile cu utilajele specializate pe toate suprafețele vizate, într-un timp cât mai scurt.

„În acest moment, zonele extinse cu ambrozie au fost deja identificate și sunt monitorizate permanent, acționându-se pentru eliminarea acestei plante invazive, care poate genera multiple probleme”, au declarat reprezentanții SGU Ploiești.

Cu toate acestea, suprafețele restrânse unde planta apare, nu pot fi identificate și monitorizate permanent, așa că SGU solicită ajutorul ploieștenilor.

„Facem un apel către toți locuitorii municipiului Ploiești să ne sprijine în această campanie prin semnalarea zonelor mai restrânse în care remarcă prezența ambroziei. De asemenea, aceștia sunt rugați să sesizeze Societății de Gospodărire Urbană Ploiești, zonele unde identifică ambrozie, pentru ca reprezentanții SGU să poată interveni cât mai prompt”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU.

„Orice informație primită ne ajută să intervenim rapid și să reducem efectele alergiilor provocate de această plantă”, a mai declarat acesta.

Pentru a sesiza prezența ambroziei, locuitorii din Ploiești au la dispoziție patru modalități: