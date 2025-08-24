- Publicitate -

Super ofertă la Republik Fest Ploiești 2025: 1+1 gratis

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena celui mai așteptat eveniment muzical al anului din Ploiești – Republik Fest 2025.

Organizatorii au lansat și o ofertă specială: cumperi 1 abonament, primești încă unul GRATIS!

Oferta este valabilă duminică, 24 august!

Oferta este disponibilă aici: https://www.livetickets.ro/bilete/republik-fest-2025

Cine cântă la Republik Fest 2025

Pe scenele de la Republik Fest 2025 vor urca trupe și artiști de renume, precum: Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut, plus forța simfonică a Filarmonicii din Ploiești cu proiectul „Queen simfonic” dar și Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Ploiești cu „The Greatest Show”

