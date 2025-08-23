„Donează un ghiozdan”, pentru un copil sărac, la Strejnicu

Duminică, 31 august 2025, între orele 09:00 – 18:30, în localitatea Strejnicu, lângă stadionul Conpet, va avea loc a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan!”, organizată de Asociația Earth’s Angels și Asociația Lider Protector.

După succesul primelor două ediții, în care s-au strâns 22 de ghizdane complet echipate, în prima ediție, și 47 în cea de-a doua, cele două asociații organizatoare pun și anul acesta umărul la treabă pentru a ajuta copiii din medii defavorizate.

„Scopul acestei campanii este de a sprijini copiii la început de an școlar, oferindu-le ghiozdane complet echipate, rechizite și alte obiecte utile. Prin implicarea comunității, organizatorii își propun să aducă bucurie și încredere în sufletele celor mici care provin din familii cu posibilități reduse”, declară organizatorii.

Astfel, toți cei care doresc și au posbilitatea, pot merge dumninică, 31 august 2025, în localitatea Strejnicu, lângă stadionul Conpet, pentru a ajuta copiii la început de an școlar.

Organizatorii și voluntarii asociațiilor vor colecta ghiozdane, rechizite școlare și donații financiare. Ca în fiecare an, donațiile vor fi distribuite cu ajutorul bisericii din Strejnicu și al părintelui paroh Daniel, către copiii identificați ca având nevoie de sprijin. Fiecare ghiozdan complet echipat va fi oferit direct copiilor pentru a le ușura începutul de an școlar.

Un eveniment nu doar caritabil ci și de socializare în cadrul comunității

Evenimentul de la Strejnicu, din data de 31 august, își propune, pe lângă componenta principală, cea caritabilă, să se transforme și într-o sărbătoare a comunității.

Astfel, sunt așteptați să se alăture inițiativei toți cei care doresc momente de socializare limonadă rece, voie bună și activități pentru cei mici.

„Pentru că ne dorim să oferim speranță comunității din care facem parte, am decis să continuăm tradiția și să organizăm a treia ediție „Donează un ghiozdan!”. Vă așteptăm duminică, 31 august, între 09:00 și 18:30, la Strejnicu, să facem fapte bune împreună!” – au transmis reprezentanții Asociației Earth’s Angels și Asociației Lider Protector.

Campania „Donează un ghiozdan!” a devenit deja o tradiție la Strejnicu. Primele două ediții au adus zeci de ghiozdane complet echipate pentru copii, iar organizatorii speră ca și anul acesta comunitatea să răspundă cu aceeași generozitate.

„Fiecare gest contează. Împreună putem oferi un început mai bun de an școlar pentru zeci de copii din comunitatea noastră!”, au concluzionat reprezentanții asociațiilor organizatoare.

