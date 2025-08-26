- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

De ce au ”explodat” facturile la curent. Explicațiile furnizorilor

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Facturile de curent au crescut considerabil după 1 iulie, odată cu eliminarea plafonării tarifelor la energia electrică. La această situație au contribuit consumul mai mare din cauza caniculei și creșterea TVA cu 2%.

Din articol

Cauzele majorării facturilor

Asociația Furnizorilor de Energie din România a transmis un comunicat potrivit căruia facturile de energie electrică au crescut ca urmare a trei factori principali.

1 Creșterea consumului înregistrat în perioada caniculară, generat de utilizarea intensivă a aparatelor de climatizare și a altor echipamente electrice menite să asigure confortul termic în contextul temperaturilor ridicate.

2 Încetarea subvenționării prețului energiei electrice de la 1 iulie 2025, odată cu încheierea schemei de sprijin implementate de autorități în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025.

3 Majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, aplicabilă începând cu 1 august 2025 tuturor facturilor emise după această dată.

„Este adevărat că facturile sunt mai mari față de cele obisnuite din ultimii ani. Încetarea subvenționării de către stat, consumul crescut cauzat de caniculă și majorarea TVA sunt cauzele directe ale acestei evoluții. Este important ca publicul să înțeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

De la 1 iulie tarifele nu mai sunt plafonate

Reamintim că, începând cu 1 iulie 2025, autoritățile au decis încetarea subvenționării prețului energiei electrice, măsură care a fost aplicată în ultimii ani prin schema de plafonare și compensare finanțată de la bugetul de stat.

Astfel, în perioada noiembrie 2021 – iunie 2025, consumatorii casnici au beneficiat de sprijin din partea statului, ceea ce a menținut facturile la un nivel redus, în pofida fluctuațiilor piețelor energetice internaționale.

Odată cu eliminarea acestei scheme de sprijin, consumatorii achită, începând cu luna iulie, prețul integral prevăzut în contractele comerciale încheiate cu furnizorii de energie.

Pentru consumatorii casnici – vulnerabili, aflați în situație de sărăcie energetică, autoritățile au introdus, prin OUG nr. 35/2025, un mecanism de sprijin care prevede un ajutor lunar de 50 lei pentru plata facturii la energia electrică.

Facturi triple pentru cei cu consum redus

Potrivit AFEER, cei mai afectați sunt clienții cu un consum de sub 100 kWh/lună. Dacă, până la 30 iunie 2025, aceștia plăteau o factură de maxim 68 lei/lună, de la 1 iulie au ajuns să plătească mai mult decat dublu!

Pe de o parte, pentru că prețul nu mai este plafonat și subventionat de stat, ci este prețul real, din contract. Pe de altă parte, cel mai probabil, le-a crescut consumul: cum toată vara a fost una caniculară, mulți au utilizat ventilatoare sau aparate de aer condiționate, iar consumul le-a crescut simtitor.

De exemplu la o crestere de consum de la 100 la 150 kWh/lună, cu noul TVA de 21%, factura ajunge spre 200 lei/lună, aproape o triplare.

1 COMENTARIU

  1. Ma bucur, sa fie cel mai scump pret la energie electrica in lume, cat mai scump cat mai bine. Sa ne intoarcem cu totii la lumanari, felinare si sobe.

