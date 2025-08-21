- Publicitate -

Ce poți face la Republik Fest Ploiești. Lista evenimentelor

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

A doua ediție a Republik Fest va avea loc în Parcul Bucov, în perioada 5-7 septembrie. Pe lângă concertele unor trupe și artiști importanți, organizatorul, filarmonica din Ploiești, a pregătit numeroase surprize.

- Publicitate -

Din articol

Cine cântă la Republik Fest 2025

Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut.
Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești va fi prezentă cu proiectul „Queen simfonic”, iar corul cu „The Greatest Show”.

Ce evenimente vor fi la festival

Organizatorii au pregătit numeroase activități care se vor desfășura pe perioada celor trei zile de festival.

Astfel, sâmbătă, 6 septembrie, se va juca  „Al matale, Caragiale”, un spectacol-caleidoscop al Teatrului toma Caragiue, ce reînvie universul inconfundabil al lui Ion Luca Caragiale, aducând pe scenă o galerie de personaje, momente și replici memorabile.

Sub forma unei suite de episoade, spectacolul îmbină texte clasice ale unor schițe binecunoscute, fragmente dramatice și monologuri satirice cu elemente biografice, pentru a reda esența unei lumi ce pare la fel de actuală acum, ca în urmă cu un secol.

Eveniment

Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor private la care contribuie milioane de angajați români. Potrivit documentului, beneficiarii vor putea retrage maxim 30%...
- Publicitate -

Duminică, 7 septembrie, se va juca o poveste îmbrăcată în veșminte de fabulă, „Ferma animalelor”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui George Orwell.

Acțiunea se desfășoară la o fermă unde animalele, sătule de opresiunea și exploatarea stăpânului uman, se revoltă și se hotărăsc să preia controlul asupra propriului destin. În euforia inițială, ele se angajează să construiască o societate bazată pe egalitate, în care fiecare animal să beneficieze de aceleași drepturi, însă, pe măsură ce timpul trece, noii conducători încep să devină din ce în ce mai avizi de putere, iar idealurile nobile ale revoluției sunt spulberate.

Ateliere pentru cei mici și nu numai

De asemenea vor fi ateliere de picturi pe față și modelaj de baloane, ateliere de creație (colaje, picturi, decorațiuni), atelier de muzică și ritm, atelier „Cel mai lung desen”, atelier cu plante naturale stabilizate și o vânătoare de comori.

- Publicitate -

Nu vor lipsi activitățile sportive pe terenurile din incinta parcului, pictură pe viniluri, ateliere de tobe, muzicograme și desen.

Ca și anul trecut, va fi amenajată o zonă de relaxare, photo corner tematic cu cadre Instagramabile și o mașină de făcut baloane. Participanții vor avea și un copac decorativ unde îți poți agăța un gând, un vis, o dorinnță, și/sau feedback festival/artist.

Pe întreaga durată a festivalului, participanții vor putea degusta preparate culinare speciale și băuturi fine.

Social

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

ANAF a lansat o campanie de informare publică privind drepturile clienților din domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc). Printre acestea se numără și cel de...
- Publicitate -

Biletele pentru Republic Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

0
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Încă un caz de femicid la Craiova. Autorul omorului s-a sinucis

0
Încă un caz de femicid a avut loc în...
Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

0
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Eveniment

Jazz în weekend pe Bulevardul Castanilor. Programul evenimentelor

0
Weekend cu numărul 16 al Republicii de Sub Castani...
Administrație

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

1
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...
Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

2
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

Marius Nica -
ANAF a lansat o campanie de informare publică privind...

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

Observatorul Prahovean -
Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili...

Voucherele de 50 lei pentru energie pot fi solicitate online

Roxana Tănase -
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de...

Strada Lipscani din Ploiești, readusă la ”viață” de Bogdan Vasilescu

Marius Nica -
Fotograful ploieștean Bogdan Vasilescu a readus la viață imaginea...
- Publicitate -

Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

Luiza Toboc -
Situație revoltătoare la Spitalul Orășenesc din Urlați. Ajunsă în...

Angajații la stat nu vor mai putea cumula pensia cu salariul

Marius Nica -
Angajații la stat nu mai pot încasa atât pensia,...

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Luiza Toboc -
Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul...

Dimitri’s Bats, la Republik Fest 2025. Povestea microfonului Papei

Marius Nica -
Între 5 și 7 septembrie, Parcul Bucov devine scena...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean